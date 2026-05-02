Τα σημάδια που δείχνουν ότι βρίσκεσαι σε μία μονόπλευρη φιλία

Αν είσαι πάντα εκεί, αλλά ο άλλος εμφανίζεται μόνο όταν τον βολεύει, ίσως η φιλία σας να στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σου προσπάθεια.

Οι φιλίες θεωρούνται συχνά πιο “αυτονόητες” από τις ερωτικές σχέσεις. Δεν μιλάμε τόσο συχνά για τα προβλήματά τους, ούτε αναγνωρίζουμε εύκολα όταν κάτι δεν πάει καλά.

Κι όμως, μια μονόπλευρη φιλία μπορεί να κουράσει εξίσου πολύ με μια δύσκολη σχέση. Είναι εκείνη η σύνδεση όπου μόνο ο ένας επενδύει χρόνο, ενέργεια και ενδιαφέρον, ενώ ο άλλος απλώς υπάρχει.

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια είναι ότι εσύ κάνεις πάντα την πρώτη κίνηση. Εσύ στέλνεις μήνυμα, εσύ προτείνεις να βρεθείτε, εσύ θυμάσαι γενέθλια και σημαντικές στιγμές. Αν σταματήσεις να προσπαθείς, η επικοινωνία παγώνει. Αυτό δείχνει ότι η φιλία στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σου προσπάθεια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr