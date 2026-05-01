Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν και το αποτέλεσμα είναι... τραγελαφικό (vid)
Οι απαντήσεις των νέων απέδειξαν ότι τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, εκτός από το ότι όλοι χαίρονται που δεν έχουν μάθημα ή δουλειά.
Μια απλή ερώτηση, δύο πιθανές απαντήσεις και αρκετή… σύγχυση. Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία; Το Newsbomb βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και ρώτησε νέους και νέες, με τις απαντήσεις να κυμαίνονται από σίγουρες μέχρι εντελώς… «στο περίπου», αλλά με ένα κοινό σημείο: όλοι χαίρονται που δεν έχουν σχολείο ή δουλειά.
Το αποτέλεσμα του μικρού αυτού «γκαλοπ» είναι αποκαλυπτικό και ταυτόχρονα χιουμοριστικό. Οι απαντήσεις κινούνται ανάμεσα στη βεβαιότητα, την εικασία και την άγνοια, με κοινό παρονομαστή το γεγονός ότι για τους περισσότερους η ημέρα σημαίνει απλώς… ξεκούραση.
Δείτε το βίντεο στο newsbomb.gr