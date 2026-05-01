Πρωτομαγιά: Ποια σούπερ μάρκετ είναι σήμερα ανοιχτά - Τι ώρα κλείνουν

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η Πρωτομαγιά, ωστόσο εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες.

Hμέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η Πρωτομαγιά, ωστόσο εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως εκείνες στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να παραμείνουν επίσης κλειστά και καλό θα είναι οι καταναλωτές να προμηθευτούν ότι χρειάζονται από την Πέμπτη 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα, κλειστές θα είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και Lidl).

