Η Πρωτομαγιά του αίματος: Ο Αναγκαστικός Νόμος 509 και η δολοφονία του Χρήστου Λαδά

Μία ημέρα σαν σήμερα, την Πρωτομαγιά του 1948, δολοφονήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης του εμφυλιακού κράτους, Χρήστος Λαδάς.

Aπό τα χρόνια του Εθνικού Διχασμού, μέχρι την μεταπολεμική περίοδο και αργότερα την χούντα, η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, πολύ συχνά ξέφευγε από τα όρια του κοινοβουλίου ή έστω του δρόμου με όρους λαϊκών κινητοποιήσεων και μετατρεπόταν σε πεδίο φυσικής εξόντωσης.

Οι πολιτικές δολοφονίες δεν στόχευαν απλά στην εξόντωση ενός προσώπου αλλά στη συμβολική συντριβή του αντίπαλου στρατοπέδου.

