Καλό Χειμώνα είπαμε; «Βουτιά» έως 10°C την Πρωτομαγιά - Πού θα βρέξει

Ραγδαία αλλαγή καιρού την Πρωτομαγιά με βροχές, 8 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 10 βαθμούς χαμηλότερες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η φετινή Πρωτομαγιά δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη. Αντί για ήλιο και εξορμήσεις, ο καιρός παραπέμπει σε χειμωνιάτικες εικόνες, με κρύο, βροχές και δυνατούς ανέμους να επικρατούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Το καλοκαιρινό σκηνικό των προηγούμενων ημερών αποσύρθηκε απότομα, δίνοντας τη θέση του σε μια από τις πιο ψυχρές Πρωτομαγιές των τελευταίων ετών.

Η μεταβολή είναι αισθητή παντού. Νεφώσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ τοπικές βροχές εκδηλώνονται από τα βόρεια μέχρι και τα νότια. Σε αρκετές περιοχές, κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, δεν αποκλείονται και καταιγίδες μέσα στην ημέρα, με τα φαινόμενα να έχουν κατά τόπους ένταση.

Η θερμοκρασία κάνει «βουτιά» που σε ορισμένες περιοχές φτάνει έως και τους 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στα βόρεια ο υδράργυρος δύσκολα ξεπερνά τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κινείται μεταξύ 15 και 18, με λίγες εξαιρέσεις στα δυτικά και τα νότια όπου αγγίζει τοπικά τους 20 με 23 βαθμούς.

Χιόνια την Πρωτομαγιά, βοριάδες στο Αιγαίο

Αν κάτι κάνει ακόμη πιο ασυνήθιστη την εικόνα, είναι οι χιονοπτώσεις που επιστρέφουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Σε υψηλά υψόμετρα καταγράφονται φαινόμενα που παραπέμπουν σε χειμερινό σκηνικό, κάτι που σπάνια συναντάται αυτή την περίοδο.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Βορειοανατολικοί άνεμοι πνέουν με ένταση 6 μποφόρ στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες κυρίως για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στην Αττική, η εικόνα είναι τυπικά «γκρίζα», με συννεφιά και κατά διαστήματα ασθενείς βροχές ή ψιχάλες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 16 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, δίνοντας την αίσθηση ακόμη χαμηλότερων τιμών. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με βροχές και θερμοκρασίες που δύσκολα ξεπερνούν τους 14 με 15 βαθμούς.

Το σκηνικό παραμένει «βαρύ» και το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή επιπλέον πτώση και τις βροχές να επιμένουν κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά. Οι άνεμοι διατηρούνται ισχυροί, ειδικά στο Αιγαίο, ενώ τα χιόνια συνεχίζονται στα ορεινά.

Η σταδιακή βελτίωση έρχεται από την Κυριακή, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει δειλά. Από τη Δευτέρα και μετά, ο καιρός επιστρέφει σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα, με ηλιοφάνεια και μόνο τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά.

