Μπέος: Υπέρ της ευθανασίας αδέσποτων - «Κοπρίτες οι πολιτικοί που ψηφίσουν τους νόμους»

Υπέρ της ευθανασίας αδέσποτων ζώων που δεν υιοθετούνται εντός τριμήνου τάχθηκε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ασκώντας έντονη κριτική στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τα αδέσποτα.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στο ισχύον πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, ασκώντας έντονη κριτική στον σχετικό νόμο και στους πολιτικούς χειρισμούς του θέματος, τους οποίους χαρακτήρισε (...επιεικώς) ανεπαρκείς. Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε άλλες χώρες του εξωτερικού εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης, τις οποίες επικαλέστηκε ως πιο αποτελεσματικές.

Αναφορά σε δομές φιλοξενίας

Ο Αχιλλέας Μπέος σημείωσε ότι ο δήμος Βόλου διαθέτει χώρο φιλοξενίας για αδέσποτα στην περιοχή της Καπούρνας, όπου -όπως ανέφερε- παρέχονται βασικές υπηρεσίες φροντίδας, όπως τροφή, νερό, εμβολιασμοί και κτηνιατρική υποστήριξη.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνονται ενέργειες που υπονομεύουν αυτές τις προσπάθειες, όπως η απομάκρυνση ζώων από τον χώρο φιλοξενίας.

Κριτική στο θεσμικό πλαίσιο

Ο δήμαρχος Βόλου άσκησε έντονη κριτική στο υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα αδέσποτα, κάνοντας λόγο για αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση του ζητήματος και για ανάγκη αλλαγής προσέγγισης. Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν από αιχμηρές αναφορές προς την πολιτική ηγεσία, τις οποίες χρησιμοποίησε για να στηρίξει τη θέση του υπέρ πιο αυστηρών πρακτικών.

Οι τοποθετήσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα, με ισχυρές φιλοζωικές οργανώσεις να εκφράζουν σταθερά αντίθετη θέση σε πρακτικές ευθανασίας.

Όπως υποστήριξε μεταξύ άλλων «έξι φορές πήγα στον εισαγγελέα από μηνύσεις και καταγγελίες φιλοζωικών. Να παίρνουν παράδειγμα την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Εκεί τι γίνεται. Εμείς είμαστε πιο πολύ φιλόζωοι;» συμπλήρωσε ειρωνικά ο δήμαρχος Βόλου κάνοντας λόγο για «πολιτικούς απατεώνες» που ψήφισαν τον νόμο αυτό. «Έχω κι εγώ σκυλιά. Και τα αγαπάω πολύ γιατί έχω και τον γιο μου κιόλας. Σε αυτές τις χώρες που προανέφερα, τα μαζεύουν. Τρεις μήνες και δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει; Ευθανασία. Όχι να κυκλοφορούν... Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει, έχουμε ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς. Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί».

Έντονες αντιδράσεις

Στην πρόταση του Αχιλλέα Μπέου αντέδρασαν άμεσα οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, με την Ομάδα Ευζωίας και Δικαιωμάτων των Ζώων του κόμματος να αναφέρει: «Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε ευθανασίες σε υγιή ζώα. Η προστασία όλων των ζώων συντροφιάς, αδέσποτων και δεσποζόμενων, αποτελεί για εμάς μέγιστο δείγμα πολιτισμού. Στόχος είναι η πρόληψη δημιουργίας αδέσποτων μέσω ενημέρωσης και ουσιαστικής φροντίδας από την Πολιτεία». Παράλληλα, σχολίασαν και τις εκφράσεις του Δημάρχου Βόλου, διερωτώμενοι αν η έκφραση «κοπρίτες οι πολιτικοί» είναι αποδεκτή από έναν αιρετό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ