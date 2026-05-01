«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral
Ένα τολμηρό σχέδιο χωρίς σόλα από τη Chanel προκαλεί αντιδράσεις στα social media
Με ένα ιδιαίτερο και αμφιλεγόμενο σχέδιο παπουτσιού, τράβηξε τα βλέμματα ο οίκος μόδας Chanel παρουσιάζοντας την Τρίτη 28 Απριλίου τη νέα του συλλογή «Cruise 2027» στο Μπιαρίτς της Γαλλίας.
Ανάμεσα στις δημιουργίες που ξεχώρισαν ήταν ένα σανδάλι που μοιάζει σκόπιμα, ημιτελές. Το σχέδιο καλύπτει μόνο τη φτέρνα του ποδιού, στερεωμένο με δύο λεπτά δεμένα λουράκια, αφήνοντας το υπόλοιπο πόδι εκτεθειμένο – χωρίς να έχει καν κανονική σόλα.
