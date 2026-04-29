Το πειραματικό κάλεσμα των Ambassade (vid)

To cold wave / minimal synth δίδυμο από το Άμστερνταμ έρχεται στην Ελλάδα και δίνει δύο live (15-16 Μαΐου), ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτά τα πειραματικά δεν τα μπορώ και όμως μου γουστάρω να τα ακούω! Εντάξει, ο ορισμός του δεν ξέρω τι θέλω και τι κάνω. Ναι, αλλά αν δεν ξέρεις, στην ουσία ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα και αυτό είναι τα πάντα. Τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να καίγονται και μες στις στάχτες τους αναγεννιούνται. Και στο άηχο καψάλισμα φτιάχνονται τα λουλούδια χωρίς ρίζες στο έδαφος, μα κάπου στον ουρανό που μεσολαβεί μεταξύ μυαλού και αποβάθρας της φαντασίας. Η μουσική είναι από τη φύση της πειραματική, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που φτιάχτηκε το έτος μηδέν και οδεύει στο έτος «άπειρο»…

Το δικό μας θραυσματικό, τεμαχισμένο, ταξίδι, σύντομο και ατελείωτο εκτός χαρτιού, θα ξεδιπλωθεί, κοπεί, παρουσία του πελάτη. Δεν λερώνουμε τα χέρια μας με αίμα και δεν αναρωτιόμαστε από πού έρχεται το ζώο που καταναλώνουνε. Ξέρουμε ότι εμείς είμαστε το ζώο και εμείς γυαλίζουμε και πλένουμε το αθώο μας βλέμμα. Τα λόγια τα σουρεαλιστικά τα βγάζουμε από την ψυχή και τη δεξιά πλευρά του στέρνου μας. Η καρδιά χτυπά και δίνει τον κρουστό, υγρό ήχο της και κάτι ανήσυχοι τύποι πατάνε τα κουμπιά τους high tec υπολογιστή τους. Ο Χαλ 9000 μας άφησε την υπεριώδη ακτίνα του και από έναν πολύ μακρινό γαλαξία μάθαμε και ακούσαμε τους De Ambassade. Μπορείτε να τους ακούσετε/δείτε και live στις 15-16 Μαΐου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πείραμα, κουμπάκια, λογάκια, στιχάκια, διασκέδαση για μεγάλα, μικρά και άχρονα παιδάκια…

Μουσική για τον «Ανδαλουσιανό σκύλο»



Κοιτάξτε πώς έχει φάση με αυτούς τους τύπους. Πριν σας γράψουμε, αντιγράψουμε, τους χαρακτηρισμούς, τις κατηγοριοποιήσεις, τις τοποθετήσεις, τα συμπεράσματα των ειδικών και τις αποφάσεις του κοινού γι’ αυτούς, θα σας δώσουμε την εξής εικόνα: Παρακολουθείς τον Ανδαλουσιανό Σκύλο και αναρωτιέσαι, σκέφτεσαι, συνομιλείς με τον εαυτό σου και παλεύεις να βρεις την κατάλληλη μουσική. Πατάς pause, μπαίνεις στις πλατφόρμες ροής οπτικοακουστικό περιεχόμενου και αφήνεις το αποτύπωμά σου στα κομμάτια σου. Η ταινία παίζει ξανά και όπως το σύννεφο κόβει το φεγγάρι και λεπίδα το μάτι, εσύ πυροβολείς τα λιωμένα ρολόγια του Νταλί.

Αν δεν καταλάβατε, πάμε σε άλλο ένα παράδειγμα. Παρακολουθείς Λάνθιμο και τον Τσίου. Παρεμπιπτόντως, δείχνεις να έχεις τάση προς τα δύσκολα και ζόρικα, δεν χαλαρώνεις ποτέ. Ας είναι… Βλέπεις τις ταινίες στο mute και ακούς τους De Ambassade. Όλα αποκτούν νέο νόημα και όλα συνομιλούν με το «χθες» και το «αύριο». Ε, δεν κατάλαβες και τώρα τι παίζει με αυτούς, τότε προχώρα στις περιγραφές-ορισμούς που τους συνοδεύουν.

Δύο live και ένα νέο άλμπουμ



Το δελτίο Τύπου λέει το εξής για τους Ambassade: Οι Ambassade κινούνται στην experimental ηλεκτρονική σκηνή, κάπου ανάμεσα σε κινηματογραφικά synths και έντονες new wave αναφορές. Δημιουργούν προσωπικούς κόσμους - άλλοτε πιο σκοτεινούς, άλλοτε πιο γλυκούς - ήχους που έχουμε συναντήσει σε dj sets, είτε καθισμένα στο μπαρ είτε χαμένα στον χορό. Και σε λίγο καιρό (8/5) έρχεται το νέο τους άλμπουμ με τον τίτλο «Manrina». Η δουλειά αυτή μας προσκαλεί σε μια οπτικοακουστική εμπειρία όπου οργανικά και ψηφιακά στοιχεία συναντιούνται, συγκρούονται και μεταλλάσσονται. Μέσα από αυτές τις «ρωγμές» αναδύονται ατμοσφαιρικές ηχητικές δομές, συνδυάζοντας νεοκλασικά στοιχεία με synths, αιθέριες φωνές και ρυθμούς που καθοδηγούνται από drum machines. Και για φινάλε, μάθετε ότι στις 15 και 16 Μαΐου έρχονται στην Ελλάδα για δύο live εμφανίσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πλαισιωμένοι από μουσικούς που κινούνται δημιουργικά στο ευρύτερο φάσμα των ηλεκτρονικών και synth/wave ήχων.

INFO

Οι Ambassade Live

Αθήνα | 15/5 | ΙΛΙΟΝ plus | Κοδριγκτώνος 17

Echo Canyon & Metaman

Θεσσαλονίκη | 16/5 | SOUL | 26ης Οκτωβρίου 104

Convex Model & Future Draft

Εισιτήρια:16€ (Presale) / 19€ (On spot) | Έναρξη: 21:00 | Presale: ΕΔΩ

Συμπαραγωγή: ILION plus/kompakt & ΥΔΡΟ

Στόχος της συνεργασίας ILION plus/kompakt και ΥΔΡΟ είναι η στήριξη και η σύνδεση της ανεξάρτητης σκηνής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια κοινή πλατφόρμα για νέα σχήματα και ήχους από το εξωτερικό.

