Skyhëx: Φωτίζει τη dark free πλευρά μας (vid)

Η Skyhëx είναι η καλλιτέχνιδα που πάει πέρα από το «νέο κύμα». Ηλεκτρονικοί ήχοι μέσα από το ένστικτό μας και τα άπιαστα vibes μας.

Όλα ξεκινάνε από το όνομα και από το μέλλον! Ο Εξολοθρευτής το ήξερε πολύ καλά και το δήλωνε. I ll be back, έλεγε και εννοούσε την επιβίωση του παρόντος μες το αδυσώπητο αύριο. Οι μηχανές είχαν καταλάβει τον κόσμο. Και ενώ όπλιζαν πολυβόλα που έριχναν χίλιες σφαίρες το λεπτό, την ίδια στιγμή έδιναν αναρίθμητα μπιτ στα κρυμμένα αστέρια και στα λιωμένα τσιμέντα. Ένα δίκτυο μεταλλικών πουλιών κάλυπτε τον γαλάζιο ουρανό. Το Skynet ήταν η απειλή και η ελπίδα που είχε έρθει και προειδοποιούσε για τα δύο φεγγάρια στον ασημένιο θόλο της ανθρωπότητας. Κάποιος επέμενε να πάρει την ευχή του Κουροσάβα και των δέντρων του περπατούσαν…

Όχι το μυαλό μας δεν χάθηκε, δεν άλλαξε φτερά και αποχωρίστηκε την καρδιά. Μας έδωσε εντολή να πάρουμε και τα δύο χάπια, το μπλε και το κόκκινο, και στον εικονικό-αληθινό κόσμο να ψάξουμε την κυρία με το χρυσό φόρεμα. Η κουνελότρυπα οδηγούσε στον κόσμο τον αντεστραμμένο και στο συννεφένιο έδαφος. Εδώ όλα ήταν ανάλαφρα και αποφασιστικά. Είχαν το κατάλληλο βάρος δηλαδή. Και μπορεί το γρασίδι να ήταν πράσινο και ο ήλιος κίτρινος, η μουσική όμως είχε το χρώμα του ρευστού μετάλλου και του όμορφα απόκοσμου πράσινου ουρανού. Η Skyhëx έπαιζε για εμάς και εμείς χορεύαμε, χορεύαμε, χορεύαμε…

Μέσα από πάρτι που δεν τελειώνουν ποτέ



Ο αλγόριθμος, λένε, τα κάνει όλα. Δίνεις το «κλικ» σου και αυτόματα ενεργοποιούνται χιλιάδες αλλά στο άμεσο μέλλον. Οι μηχανές μας διαβάζουν και οι εξωγήινοι μας κοιτάζουν μέσα από το κουτί να πληκτρολογούμε και να δυναμώνουμε τα μπιτ. Το σίγουρο είναι ότι ακόμη ο άνθρωπος είναι αυτός που πατάει τα κουμπιά και αυτός που εκπαιδεύει τα άγνωστα όντα. Γι’ αυτό, πριν ανακαλύψουμε αυτή την καλλιτέχνιδα, αυτή την τύπισσα που ανοίγει το προσωπικό, πνευματικό, οπτικό, ακουστικό, πεδίο με τις συνθέσεις της, πάντα ακούμε στο παρασκήνιο του νου τον στίχο ιστορία μου/αμαρτία μου. Η ατέρμονη προσπάθεια εύρεσης ήχων και τοπίων που τραγουδούν τη φουτουριστική εικόνα τους, μας πάει πάντα ένα βήμα παραπέρα και μας δίνει άλλο ένα σωστό που λάμπει μες το μοναδικό του σφάλμα.

Η Skyhëx έρχεται μέσα από τα πάρτι που δεν τελειώνουν ποτέ, μέσα από τους χώρους που οι άνθρωποι μαζεύονται και αφήνονται στο ταξίδι των μουσικών ουσιών, μέσα από dance electronic ατμοσφαιρικά μέρη που «αγκαλιάζουν» τα απελευθερωτικά vibes των σκέψεων που μιλούν με συναισθήματα. Εδώ το «σφάλμα» δεν υπάρχει παρά μόνο στα λεξικά και ο «λευκός» ήχος παραμορφώνει τη δήθεν κανονική πραγματικότητα. Η Skyhëx παίζει και φωτίζει τη dark free πλευρά του εαυτού μας.

Μουσική που σε ξαφνιάζει



Η Skyhëx παράγει μουσική και σε ξαφνιάζει. Ακούς τα κομμάτια της και χάνεσαι στο ηχητικό κύμα που δεν έχει τη δομή που περιμένεις. Πειραγμένες φωνές, ηλεκτρονικά μοτίβα και μια neo-industrial φάση που σε κερδίζει με τη δροσιά και την ενέργειά της. Η έμπνευσή της βρίσκεται στο DnB πεδίο, στον πειραματισμό, στην νοσταλγία για τα 00’s και τα 90’s και στη σκέψη πως δεν υπάρχει τίποτα λάθος στη μουσική δημιουργία. Μέσα από παραισθητικές, ενίοτε και ψυχεδελικές, γραμμές, «υγρές» εκφράσεις και space αντηχήσεις, το μουσικό σύνολο που φτιάχνει έχει τη φρεσκάδα του νέου και του αβίαστα μεταμοντέρνου. Κάθε δημιουργική πτυχή της Skyhëx έχει την ατμοσφαιρική διάθεση-απόδραση και την ευχάριστη έκπληξη του ενστίκτου. Φανταστείτε τη να παίζει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ dance electronic μουσικής, αλλά και σε πάρτι στις όχθες ποταμών, εκεί που άνθρωποι και φύση χορεύουν…

*Η Skyhëx σε Spotify, YouTube, Instagram

