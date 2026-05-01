Κινέζος «υπερμπαμπάς» ξόδεψε όλα του τα χρήματα για 300 παιδιά: «Τους είπα να μην μισούν κανέναν»

Η Κίνα έχει έναν «υπερμπαμπά », έναν καθηγητή λυκείου που έχει υιοθετήσει σχεδόν 300 ορφανά παιδιά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η Κίνα έχει τον δικό της «σούπερ-μπαμπά». Πρόκειται για τον Mai Jian, έναν 52χρονο καθηγητή φυσικής αγωγής, ο οποίος τα τελευταία 30 χρόνια έχει υιοθετήσει και αναθρέψει σχεδόν 300 παιδιά που δεν είχαν οικογένεια.

Από το 1995, ο Mai Jian, που εργάζεται στο γυμνάσιο Anshan No. 2 στην επαρχία Liaoning, έχει υποδεχθεί τουλάχιστον 276 ανήλικους σε ένα οίκημα γνωστό ως «Dream Home by Mai».

Σήμερα, νοικιάζει μια μεγάλη κατοικία όπου ζουν μαζί 20 με 30 παιδιά, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ορφανά ή εγκαταλελειμμένα. Χάρη στη φροντίδα του, πολλά από αυτά έγιναν επαγγελματίες αθλητές, στρατιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι ή καθηγητές πανεπιστημίου, με περισσότερους από 100 να κατέχουν πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης.

Η πρώτη «υιοθεσία» και τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Η αλληλεγγύη του Mai Jian πηγάζει από τη δική του δύσκολη παιδική ηλικία σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Κατάφερε να σπουδάσει χάρη στο ταλέντο του στους δρόμους αντοχής.

Όταν άρχισε να διδάσκει, συνάντησε έναν «προβληματικό» μαθητή που έκλεβε φαγητό. Μαθαίνοντας ότι το παιδί είχε εγκαταλειφθεί και πεινούσε, αποφάσισε να το πάρει στο σπίτι του. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Για να συντηρήσει αυτή τη μεγάλη οικογένεια, δανειζόταν χρήματα, έκανε έκτακτες δουλειές στον ελεύθερο χρόνο του και διέθεσε όλες τις οικονομίες του για τη δημιουργία του ξενώνα.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο αθλητισμός διδάσκει την αξιοκρατία, ο Mai Jian ενθάρρυνε τα παιδιά του να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό. «Ο αθλητισμός είναι δίκαιος. Θερίζεις ό,τι σπέρνεις», λέει συχνά. Η φιλοσοφία του απέδωσε καρπούς, καθώς το σπίτι του κοσμούν σήμερα 1.300 μετάλλια από μαραθωνίους και άλλους αγώνες.

Πέρα από τα μετάλλια και τις σπουδές, ο Mai Jian τους μετέδωσε μια βαθύτερη διδαχή: «Τους είπα να μην μισούν κανέναν. Το μίσος είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν πληγώνει μόνο αυτόν που μισείς, πληγώνει και εσένα τον ίδιο». Με τη βοήθεια της μητέρας και των αδελφών του, συνεχίζει το έργο του, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη και η πειθαρχία μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα εκατοντάδων ανθρώπων.