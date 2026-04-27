Αδιανόητο περιστατικό στο Παγκράτι: Οδηγός μηχανής έσπασε το πόδι 23χρονης για μια θέση πάρκινγκ

Οδηγός μηχανής έσπασε ο πόδι 23χρονης στο Παγκράτι επειδή βιαζόταν να παρκάρει.

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Παγκράτι, όταν μια νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από επεισόδιο με οδηγό μοτοσικλέτας για μια θέση πάρκινγκ.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η γυναίκα ζήτησε από φίλη της να κρατήσει θέση πάρκινγκ στον δρόμο. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος αντέδρασε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση.

Και οι δύο προσπάθησαν να σταθμεύσουν τα οχήματά τους σχεδόν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο, γεγονός που όξυνε περαιτέρω την κατάσταση. Τότε ένα τρίτο άτομο που βρισκόταν κοντά με τη μοτοσικλέτα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στη νεαρή γυναίκα.

Όταν εκείνη βγήκε από το όχημά της, δέχθηκε επίθεση με γροθιές από τον άνδρα, ο οποίος φορούσε κράνος χωρίς όμως να καλύπτονται πλήρως τα χαρακτηριστικά του. Η γυναίκα χτυπήθηκε και πάνω στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται.

