The Devil Wears Prada: 9 πράγματα που ίσως δεν γνώριζες για την ταινία που επιστρέφει σε λίγες ημέρες στα σινεμά

Το σίκουελ του The Devil Wears Prada έρχεται στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.

Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες από την πρεμιέρα της δεύτερης ταινίας The Devil Wears Prada στους κινηματογράφους. Είναι μία από τις πολυανανεμόμενες ταινίες της χρονιάς, αφού είναι ξεκάθαρο πως ο κόσμος νιώθει τη νοσταλγία και ανυπομονεί να δει ξανά τους κεντρικούς χαρακτήρες και το πώς προχώρησε η ζωή τους, 20 χρόνια αργότερα. Στις ελληνικές αίθουσες θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου.

Βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, το The Devil Wears Prada αφηγείται τη δύσκολη και συχνά εκρηκτική σχέση ανάμεσα στη δυναμική και απαιτητική αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας Μιράντα Πρίσλι και τη νεαρή βοηθό της, Άντι. Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ ήταν το απόλυτο κινηματογραφικό δίδυμο.

