Ο απέθαντος στρατιώτης Adrian Carton de Wiart: Σώθηκε (κυριολεκτικά) από τα πάντα

Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι, στο πρόσωπο, έχασε ένα μάτι, ένα χέρι, σώθηκε από αεροπορικά δυστυχήματα, αλλά πέθανε από... γήρας. Η συναρπαστική ιστορία του.

Για τους περισσότερους στρατιωτικούς, η απώλεια ενός ματιού και ενός χεριού θα ήταν αρκετή για να αποφασίσουν τον τερματισμό της καριέρας τους, αλλά ο Βρετανός Σερ Adrian Carton de Wiart, ήταν πολύ σκληρός για να... παραιτηθεί από την ενεργό δράση.

Είχε υποστεί 11 σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων πυροβολήθηκε στο πρόσωπο, στο κεφάλι, το χέρι, το στομάχι, το πόδι, τον αστράγαλο και τη βουβωνική χώρα.

