«Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος από τον Επστάιν»: Βόμβα από τον σκηνοθέτη του Leaving Neverland

Ο σκηνοθέτης που ανέδειξε το ζήτημα της κακοποίησης ανηλίκων από τον Μαίκλ Τζάκσον, προχώρησε σε δήλωση «βόμβα», με αφορμή τη νέα ταινία «Michael».

Ο Νταν Ριντ (Dan Reed), ο σκηνοθέτης πίσω από το εκρηκτικό ντοκιμαντέρ του 2019 για τον Μάικλ Τζάκσον, «Leaving Neverland», επικρίνει τη νέα βιογραφική ταινία, υποστηρίζοντας ότι δεν αναφέρονται πουθενά τα κακοποιητικά στοιχεία του σταρ, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης τον συγκρίνει με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φούκουα, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Παρασκευή με βαθμολογία κοινού 96% στο Rotten Tomatoes από περισσότερες από 1.000 τηλεθεάσεις, παρά το γεγονός ότι επικρίθηκε ευρέως από τους κριτικούς. Η ταινία καταγράφει την άνοδο του Βασιλιά της Ποπ από παιδικό αστέρι του Τζάκσον 5 σε είδωλο της δεκαετίας του 1980, η οποία ολοκληρώνεται γύρω στο 1988 και παραλείπει τις μεταγενέστερες κατηγορίες για κακοποίηση που αρνήθηκε και για τις οποίες αθωώθηκε.

