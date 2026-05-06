Ο Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Πέτρας για μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου, με αγαπημένα τραγούδια και νέο υλικό με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, για μια ξεχωριστή συναυλία στο Θέατρο Πέτρας, γεμάτη μελωδίες, συναίσθημα και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί βαθιά από το κοινό.

Με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και τον αυθεντικό τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους θεατές, ο Γιάννης Χαρούλης θα παρουσιάσει μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει μαζί με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Στο πλευρό του, μια εξαιρετική ομάδα μουσικών: ο Λευτέρης Ανδριώτης στη λύρα, ο Γιώργος Δούσος στα πνευστά, ο Βασίλης Νησσόπουλος στο μπάσο, ο Σωτήρης Μαυρονάσιος στα τύμπανα, ο Αλέκος Βουλγαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Αγγελάκης στο τρομπόνι και ο Τάσος Βαλκάνης στην τρομπέτα.

Η συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυνατές μουσικές στιγμές του καλοκαιριού, με τον Γιάννη Χαρούλη να προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια.

