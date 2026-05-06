Το μαύρο βελούδο των Challice, Danai Simou

Η Danai Simou band και η Challice ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα πολυεπίπεδο performance (αύριο στο «Ίλιον Plus») γεμάτο σκοτεινές εικόνες και ηχοτοπία.

Η άνοιξη σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη, σε αυτούς τους δρόμους δεν ήρθε ποτέ! Τα λουλούδια τρυπάνε τα τσιμέντα και τα πουλιά κάθονται σε καλώδια τεντωμένα. Ο ήλιος χάνεται πίσω από τις πολυκατοικίες και η ροδαυγή αφήνει τη συστολή και την ευγένειά της στο φεγγάρι που είναι ο μόνιμος ήλιος αυτού του τόπου. Και οι άνθρωποι τρέχουν να προλάβουν, να δουλέψουν, να πουν ένα «γεια», να φιληθούν, να κοιμηθούν αγκαλιά και να ζήσουν. Δύσκολο μες την αστική βαρβαρότητα και με το ρολόι να τους «πνίγει» με τους κοφτερούς δείκτες του. Τρέχουν όλοι σαν κυνηγημένοι και η Ελλάδα μας πληγώνει και μας πορώνει.

Αλλάζει σειρά στο λευκό, βρίσκεις λίγο ουρανό και το γαλάζιο φυλάς, τη νύχτα για λίγη ψυχαγωγία παρακαλάς. Και έρχονται δυο γυναίκες, δυο καλλιτέχνιδες που σου ψιθυρίζουν στο αυτί και στην παλάμη της ψυχής. Το συννεφένιο σώμα είναι ανάριο και οι ασημένιες ακτίνες το τρυπάνε και φτιάχνουν τα μαλλιά του άγνωστου, γοητευτικού πλάσματος. Το σκοτάδι έχει ομορφιά και ατέλειωτα μέτρα βελούδινου υφάσματος. Μετά το μπλε του Λιντς, είναι αυτό των Challice, Danai Simou. Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας περιμένουν για ένα live που θα ρίξει κόκκινο σκοτεινό στη νύχτα. Αύριο, να είστε στο «Ίλιον Plus»!

Δυνάμεις υψώνονται στη νιοστή



Τα σώματα, οι φωνές, οι εμπνεύσεις, οι στιγμές που δεν φεύγουν, οι νότες, οι μελωδίες και τα μαύρα φεγγάρια των δυο καλλιτεχνίδων μπλέκουν αρμονικά σε νοητικό, υλικό και σκηνικό επίπεδο. Η μία συμπληρώνει την άλλη και οι δύο φροντίζουν για τα «ρούχα» της μεταμόρφωσης που θα συντελεστεί αύριο στο «Ίλιον Plus». Η Challice και η Danai Simou σαν να το έσκασαν από τον κόσμο του Μουρακάμι και να πήραν μαζί τους τα δυο φεγγάρια του. Το ένα μικρό και πρασινωπό και το άλλο ασημένιο τάληρο που σε πάει στο κέντρο, στο Φάληρο, στο δικό μας άπειρο…

Ακούς τα ηχοτοπία τους και λες ότι εκεί οι φωνές «τρέχουν», πατάνε σε κορυφές και ψηλώνουν τα σώματά τους μόνες τους. Ο ρυθμός γίνεται πειραματισμός και ορμή που διαχέεται σε πλήκτρα, σε δάχτυλα, σε άγριες σκέψεις και σε όμορφες αλήθειες που ξεκινάνε με το μια φορά κι έναν καιρό… Το νεραϊδένιο στοιχείο και το εναλλακτικό -με την έννοια της άλλης πραγματικότητας- ηρεμούν το dark στοιχείο και συνθέτουν μια εξωκοσμική, νωχελική, ελκυστική, ατμόσφαιρα. Η συνύπαρξη στη σκηνή του «Ίλιον Plus» θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε πώς τα τετραγωνικά γίνονται δυνάμεις που υψώνονται στη νιοστή.

Θα ακούσετε τις εικόνες τους!



Τη Δανάη Σίμου και τη Challice τις ακούς εναλλάξ. Πατάς το play για τη μία και ετοιμάζεται η άλλη. Οι δυο τους θα μπορούσαn να έρθουν από την εναλλακτική σκηνή των ΗΠΑ ή να ανήκουν στην κατηγορία των ψαγμένων Σκανδιναβών. Ελληνίδες όμως είναι και το κυανό της πατρίδας το ράβουν πάνω στο παγκόσμιο μαύρο της νύχτας. Λίγα λόγια γι’ αυτές και μετά ακούστε και κρατήστε τις «εικόνες» που θα ακούσετε ξανά στο αυριανό live.

Η Δανάη Σίμου είναι interdisciplinary καλλιτέχνις που κινείται μεταξύ ήχου, ποίησης και performance, διαμορφώνοντας ένα σκοτεινό, πειραματικό και βαθιά προσωπικό αισθητικό σύμπαν. Το μουσικό της έργο χαρακτηρίζεται από lo-fi, chamber και experimental στοιχεία, με έμφαση στη δημιουργία ατμοσφαιρικών ηχοτοπίων, συνθέτοντας κομμάτια με επαναληπτική, μελαγχολική και συχνά ωμή έκφραση, εξερευνώντας θέματα όπως η ταυτότητα, η επιθυμία και οι ψυχοσυναισθηματικές δυναμικές.

H Challice γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά ενηλικιώθηκε και έζησε για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο. H μουσική της έχει μία genre-bending προσέγγιση. Στίχοι με θεματολογία βασισμένη στην αγάπη, την σεξουαλικότητα, τα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικοπολιτικές της ανησυχίες δένουν με αλλόκοτες πολυφωνίες, distortions, delays και απόκοσμες μελωδίες που συνδυάζουν στοιχεία της Ηλεκτρονικής και Dream Pop δημιουργώντας ένα πιο σκοτεινό είδος που η ίδια αποκαλεί Nightmare Pop.

Με background στην αρχιτεκτονική, το design και το art direction επιμελείται του αισθητικού κομματιού του project της δημιουργώντας φανταστικούς κόσμους γεμάτους συμβολισμούς και μαγεία. Ο πρώτος της δίσκος με τίτλο "Custom Made Prisons" κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022 και έκτοτε μετράει άλλες 3 κυκλοφορίες.

INFO

Danai Simou & Challice live στο ΙΛΙΟΝ plus [ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34]

Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Πόρτες: 20:30. Ώρα Έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: ΕΔΩ. Ταμείο 12 ευρώ.

