Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης - Τζακ ποτ στα 6,2 εκατ. ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς του Τζόκερ της κλήρωσης 3057, όπου σημειώθηκε τζακ ποτ και τα 6,2 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στην επόμενη κλήρωση.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Πέμπτης (23/04), με τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν στην... μπάνκα, καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/04) η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε το ποσό των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Ωστόσο, για ακόμη μία φορά σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε δελτίο με τους πέντε αριθμούς μαζί με τον αριθμό Τζόκερ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3057 είναι οι εξής: 15, 21, 22, 41, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

Το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα γίνει την Κυριακή (26/4).

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ