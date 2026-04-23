ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ – Ετήσιος Διάπλους 2026: Υγεία, Πολιτισμός & Έργα Υποδομής στο επίκεντρο

Η Σύμπλευση (+πλευση) βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον 12ο Διάπλου, μια αποστολή ζωτικής σημασίας που θα διαρκέσει από την Πέμπτη 23 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Περισσότεροι από 100 εθελοντές της ομάδας, με στόλο 11 φουσκωτών σκαφών, θα διανύσουν εκατοντάδες ναυτικά μίλια για να στηρίξουν τους κατοίκους σε Σίκινο, Φολέγανδρο, Ηρακλειά, Δονούσα, Θύμαινα, Φούρνους, Οινούσσες και Ψαρά, υλοποιώντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδυάζει την ιατρική πρόληψη, την κτηνιατρική φροντίδα, την εκπαίδευση και την ενίσχυση υποδομών.

Υγεία & Πρόληψη για όλους

Βασικός στόχος της αποστολής, με την έγκριση της 2ης ΔΥΠΕ και τη συνεργασία των τοπικών ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ, είναι η προσφορά δωρεάν εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων και συναφών υπηρεσιών υγείας σε πάνω από 20 ειδικότητες και πεδία, όπως ενδεικτικά οι εξής:

Αγγειοχειρουργική, Αιματολογικές / Βιοχημικές Εξετάσεις, Ακτινολογία - υπέρηχοι, Γενική Ιατρική, Παθολογία, Γενική Χειρουργική, Γυναικολογία, Δερματολογία, Αισθητική, Διατροφολογία, Ενδοκρινολογία, Νευροχειρουργική, Ουρολογία, Οδοντιατρική – Ορθοδοντική, Οδοντοτεχνική, Ορθοπεδική, Φυσιοθεραπεία, Οφθαλμολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Καρδιολογία, Νευροχειρουργική, ΩΡΛ, Ακοολογία

Ασφαλής λήψη και μεταφορά δειγμάτων αίματος για ανάλυση με την αναπόσπαστη συμβολή των ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Biotrans, σπιρομετρήσεις και έλεγχοι ακοής με δωρεάν παροχή ακουστικών βαρηκοΐας («Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας») καθώς και δωρεάν οπτικά («Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε»).

Πρόγραμμα «Ενιαία Υγεία» & Κτηνιατρική Δράση

Στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία», η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.) συμμετέχει σταθερά στην αποστολή, προσφέροντας κτηνιατρική περίθαλψη και στειρώσεις σε αδέσποτα και οικόσιτα ζώα των νησιών.

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες:

Για τα παιδιά:

Εργαστήρια Ρομποτικής από την EDUACT σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων

σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων “To Σαρδελάκι” - Εργαστήριο παραμυθιού σε παιδιά Νηπιαγωγείου

- Εργαστήριο παραμυθιού σε παιδιά Νηπιαγωγείου “Προς θάλασσα μεριά” : Ενημέρωση για τις προοπτικές της Ναυτιλίας από το YES FORUM σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

: Ενημέρωση για τις προοπτικές της Ναυτιλίας από το σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Προβολή ταινίας μικρού μήκους - Πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», σε συνεργασία με το Athens International Children’s Film Festival

Παράσταση Καραγκιόζη από τον Μιχάλη Θεοδωρόπουλο

Για τους ενήλικες:

Ενημέρωση για το πρόγραμμα παροχών σε εγκύους της HOPE GENESIS

Εργαστήρι ενδυνάμωσης για ενήλικες “Βρες την δύναμή σου”: Πρακτικά εργαλεία για μια καθημερινότητα με αυτοπεποίθηση από την ψυχολόγο της ομάδας

Έργα Υποδομής που Αλλάζουν την Καθημερινότητα

Η +πλευση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις χορηγίες που λαμβάνει, υλοποιεί φέτος μια σειρά από σημαντικά έργα κοινής ωφέλειας:

Ηρακλειά : Πλήρης αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο της Κοινότητας και στο Αγροτικό Ιατρείο (ALPHA BANK)

: Πλήρης αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο της Κοινότητας και στο Αγροτικό Ιατρείο (ALPHA BANK) Δονούσα : Ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου (έναρξη έργου το 2025) & ιατρείου (PREMIA PROPERTIES)

: Ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου (έναρξη έργου το 2025) & ιατρείου (PREMIA PROPERTIES) Φούρνοι : Κατασκευή παιδικής χαράς (SKROUTZ)

: Κατασκευή παιδικής χαράς (SKROUTZ) Σίκινος : Φωτισμός δρόμου του νησιού (VOLTON A.E.) που συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αποτελώντας μια βιώσιμη ενεργειακή λύση για το νησί. Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστηρίου (STOIXIMAN)

: Φωτισμός δρόμου του νησιού (VOLTON A.E.) που συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αποτελώντας μια βιώσιμη ενεργειακή λύση για το νησί. Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστηρίου (STOIXIMAN) Οινούσσες: Εξοπλισμός ιατρείου με νέο εξεταστικό κρεβάτι. (Propeller Club)

Επιπλέον, η +πλευση έχει προχωρήσει σε δωρεά εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, βιβλίων, παιχνιδιών και αναλωσίμων, προκειμένου να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές υποδομές όλων των βαθμίδων των σχολείων των νησιών που θα επισκεφτεί. Αρωγοί στην ενίσχυση των σχολείων και των υποδομών στάθηκαν φέτος οι DIMAND Real Estate Development, Σχολή Μωραΐτη, CGS School, Graham Shipping, ΠΛΑΙΣΙΟ, UNISON, STOIXIMAN ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ. Ο Διάπλους υποστηρίζεται από τη γενναιοδωρία της Peninsula Petroleum που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό των καυσίμων της αποστολής. Επιπλέον, μας υποστηρίζουν Olympic Marine, Octana Yacht Services, Ergo Ασφαλιστική, Lalizas, Δαμκαλίδης και OXYGEN. Τέλος, για ακόμη μια χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα υποτροφιών της KAIZEN FOUNDATION.

Η Δέσμευση των Εθελοντών

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των χορηγιών κατευθύνεται αποκλειστικά στα έργα και τις υπηρεσίες προς τα νησιά, καθώς οι εθελοντές της +πλευσης καλύπτουν προσωπικά όλα τα έξοδα τους.

