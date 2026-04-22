Η Ερμούπολη φιλοξενεί ημερίδα για πνευματική ιδιοκτησία, τεχνητή νοημοσύνη και μουσική

Ειδικοί της νομικής αναλύουν ζητήματα δημιουργών, επιχειρήσεων και συλλογικής διαχείρισης σε ανοιχτή εκδήλωση με προεγγραφή στη Σύρο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, και η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens) συνδιοργανώνουν την 1η Μαΐου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρακτικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας», στο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη.

Η πνευματική ιδιοκτησία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων που συνδέονται τόσο με την τεχνολογική πρόοδο, όσο και με την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργών και δικαιούχων. Η ημερίδα αυτή σκοπό έχει να εξετάσει κάποια από τα ζητήματα αυτά επικεντρώνοντας κυρίως το ενδιαφέρον στην προστασία των σχεδίων/έργων των εφαρμοσμένων τεχνών καθώς και σε ζητήματα συλλογικής διαχείρισης. Όσον αφορά τα σχέδια, θα εξεταστεί η προστασία τους από πλευράς τόσο της πνευματικής, όσο και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και το τι ισχύει για τα σχέδια που συνιστούν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Ως προς τη συλλογική διαχείριση, θα εξεταστούν ζητήματα που άπτονται της χρήσης της μουσικής σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια, καταστήματα και χώρους αναψυχής. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα δημιουργών/δικαιούχων, επιχειρηματιών/χρηστών, δικηγόρων και δικαστών. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Διευθύντρια της Νομικής Σχολής του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη. Θα συμμετέχουν με ομιλίες τους ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου, Κωνσταντίνος Παράσχος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Νομικός Σύμβουλος του ΟΣΔ «GEA», Γιώργος Μπαμπέτας, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΚΠΑ και εντεταλμένος διδάσκων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Εμμανουήλ Λασκαρίδης, η διδάκτωρ και διδάσκουσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Γενική Διευθύντρια του ΟΣΔ «Αυτοδιαχείριση», Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, ο δικηγόρος, διδάκτωρ και διδάσκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης, και η δικηγόρος ΑΠ και ειδικευθείσα στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Έλλη Φιλιπποπούλου.

Ημερομηνία: Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026

Τόπος: Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη

Προσέλευση: 10:30 -11:00

Έναρξη: 11:00

Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ιωσηφίδου | T: 2114447221 | E: [email protected]

Ώρες επικοινωνίας: 8 π.μ. - 8 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή.

Όσοι επιθυμούν βεβαίωση παρακολούθησης παρακαλούνται να το δηλώσουν στο email:

[email protected]

Η βεβαίωση θα αποσταλεί μετά το πέρας της ημερίδας μέσω email.

