Μέσα στο ενεχυροδανειστήριο των ζάμπλουτων: Πώς ρολόγια και Birkin γίνονται μετρητά

Πώς οι ζάμπλουτοι δανείζονται εκατομμύρια βάζοντας ενέχυρο ρολόγια, τσάντες και έργα τέχνης. Η «κρυφή» αγορά που αλλάζει τα δεδομένα.

Πίσω από κλειστές πόρτες, σε γραφεία που θυμίζουν περισσότερο ιδιωτική τράπεζα παρά ενεχυροδανειστήριο, κρύβεται μια κρυφή αγορά δισεκατομμυρίων. Σε έναν διακριτικό χώρο στο Μανχάταν, πολυτελή αντικείμενα -από σπάνιες τσάντες και κοσμήματα μέχρι έργα τέχνης και συλλεκτικά βιβλία- δεν εκτίθενται προς πώληση, αλλά λειτουργούν ως εγγύηση για άμεση ρευστότητα.

Ράφια γεμάτα Hermès, χρηματοκιβώτια με Rolex και διαμάντια, τσάντες Birkin, ακόμη και έργα τέχνης εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, αποτελούν μέρος ενός «αόρατου» χρηματοπιστωτικού μηχανισμού που απευθύνεται στους πολύ εύπορους.

Η λογική είναι απλή: οι πελάτες δεν πουλούν τα πολύτιμα αντικείμενά τους, αλλά τα αφήνουν ως ενέχυρο για να εξασφαλίσουν γρήγορα μετρητά. Πρόκειται κυρίως για επενδυτές, επιχειρηματίες και συλλέκτες που διαθέτουν σημαντική περιουσία, αλλά χρειάζονται άμεση ρευστότητα.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα δάνεια εγκρίνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς τη γραφειοκρατία των τραπεζών ή προσωπικές εγγυήσεις. Αν ο δανειολήπτης δεν αποπληρώσει, το αντικείμενο περνά στην κατοχή της εταιρείας και πωλείται - συχνά μέσω μεγάλων οίκων δημοπρασιών.

Από δαχτυλίδια μέχρι βραβεία Emmy

Οι ιστορίες πελατών αποκαλύπτουν το εύρος της αγοράς. Όπως αναφέρει το forbes, dιαχειριστής hedge fund χρησιμοποίησε διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας άνω των 600.000 δολαρίων για να καλύψει άμεση ανάγκη ρευστότητας, ενώ άλλος πελάτης έφερε ακόμη και βραβείο Emmy ως εγγύηση.

Αντικείμενα όπως πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα, έργα τέχνης και συλλεκτικές τσάντες αποτελούν τις πιο «δημοφιλείς» κατηγορίες.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι τσάντες πολυτελείας, όπως οι Birkin και Kelly, που φτάνουν σε εξαψήφιες αποτιμήσεις στη δευτερογενή αγορά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πελάτισσας που προτίμησε να δανειστεί έναντι της τσάντας της αντί να την πουλήσει, χρησιμοποιώντας τα χρήματα για επενδυτικό σκοπό.

Μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία

Τα τελευταία χρόνια, ο δανεισμός με εγγύηση πολυτελών περιουσιακών στοιχείων γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη. Η αύξηση των τιμών σε χρυσό, κοσμήματα και συλλεκτικά αντικείμενα ενισχύει τη χρήση τους ως εναλλακτικών χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Παράλληλα, η ταχύτητα και η ευελιξία αυτών των δανείων τα καθιστούν ελκυστικά, ακόμη και αν το κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο σε σχέση με τις παραδοσιακές τραπεζικές λύσεις.

Η αγορά διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα: από τη μία οι εξειδικευμένοι «boutique» δανειστές που προσφέρουν άμεση ρευστότητα με εγγύηση αντικείμενα, και από την άλλη οι μεγάλες τράπεζες που χρηματοδοτούν κυρίως μέσω χαρτοφυλακίων και ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό στοιχείο είναι η αλλαγή νοοτροπίας: τα πολυτελή αντικείμενα δεν αντιμετωπίζονται πλέον μόνο ως αγαθά κατανάλωσης, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.

