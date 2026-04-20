Ρεβάνς με υπογραφή Χιώτη στο Spartan’s Night VI – Δεν άφησε περιθώρια
Η αναμέτρηση, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Sunel Arena στην Αθήνα, είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε μια ξεκάθαρη απάντηση στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση. Ο Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες, αποδεικνύοντας τον πραγματικό μαχητικό του χαρακτήρα, παραμένοντας συγκεντρωμένος και απόλυτα προετοιμασμένος, κατακτώντας τη νίκη με ομόφωνη απόφαση των κριτών.
Ο Δημήτρης Χιώτης, αθλητής του Underground Fight Gym Athens, συνεχίζει να εδραιώνει την παρουσία του σε μεγάλες διοργανώσεις, δείχνοντας ότι διαθέτει τα στοιχεία και την πειθαρχία που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο.
Το Spartan’s Night VI, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του, με έντονο ανταγωνισμό και υψηλό επίπεδο συμμετοχών.
Η νίκη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του Χιώτη, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα στην ελληνική σκηνή του kick boxing, στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, και δημιουργώντας πολλές προσδοκίες για τη συνέχεια.