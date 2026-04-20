Ρεβάνς με υπογραφή Χιώτη στο Spartan’s Night VI – Δεν άφησε περιθώρια

Με μια δυναμική και απόλυτα ελεγχόμενη εμφάνιση, ο Δημήτρης Χιώτης επικράτησε του Βασίλη Αφανάσοβ στο Spartan’s Night VI, σε έναν αγώνα ρεβάνς που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Sunel Arena στην Αθήνα, είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε μια ξεκάθαρη απάντηση στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση. Ο Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες, αποδεικνύοντας τον πραγματικό μαχητικό του χαρακτήρα, παραμένοντας συγκεντρωμένος και απόλυτα προετοιμασμένος, κατακτώντας τη νίκη με ομόφωνη απόφαση των κριτών.

Ο Δημήτρης Χιώτης, αθλητής του Underground Fight Gym Athens, συνεχίζει να εδραιώνει την παρουσία του σε μεγάλες διοργανώσεις, δείχνοντας ότι διαθέτει τα στοιχεία και την πειθαρχία που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο.

Το Spartan’s Night VI, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του, με έντονο ανταγωνισμό και υψηλό επίπεδο συμμετοχών.

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του Χιώτη, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα στην ελληνική σκηνή του kick boxing, στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, και δημιουργώντας πολλές προσδοκίες για τη συνέχεια.