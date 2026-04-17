Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

Οι εικόνες με τα τελευταία λόγια της 7χρονης Αθηνάς λίγο πριν δολοφονηθεί από διανομέα στο Τέξας, έκαναν τους ενόρκους να ξεσπάσουν σε κλάματα.

Οι ένορκοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους όταν είδαν το σοκαριστικό βίντεο στο οποίο η Αθηνά Στραντ, ένα 7χρονο κορίτσι, φαίνεται να ρωτά τον διανομέα της FedEx αν πρόκειται να την απαγάγει, λίγες στιγμές πριν εκείνος τη δολοφονήσει.

Η μικρή ακούγεται να ρωτά τον 34χρονο Τάνερ Χόρνερ: «Είσαι απαγωγέας;» σε υλικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του Φορτ Γουόρθ, την Πέμπτη (16/04).

