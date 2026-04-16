Γυναίκα τραυματίστηκε αφού της σέρβιραν 14 σφηνάκια σε πλοίο: Κέρδισε αποζημίωση 300.000 δολαρίων
Μια νοσοκόμα από την Καλιφόρνια κέρδισε αποζημίωση ύψους 300.000 δολαρίων εναντίον της εταιρείας Carnival Corporation, που διαχειρίζεται κρουαζιερόπλοια αφού ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό του μπαρ της σέρβιρε υπερβολική ποσότητα τεκίλας με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.
Η 45χρονη Νταϊάνα Σάντερς ανέφερε στην αγωγή που κατέθεσε κατά της εταιρείας ότι της σέρβιραν τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα σε λιγότερο από εννέα ώρες ενώ βρισκόταν στο πλοίο Carnival Radiance στις 5 Ιανουαρίου 2024.
Η βίαιη πτώση της από τις σκάλες προκάλεσε στη νοσοκόμα από τη Βόρεια Καλιφόρνια «σοβαρούς τραυματισμούς», μεταξύ των οποίων διάσειση, πονοκεφάλους, τραυματισμούς στην πλάτη και στον κόκκυγα, μώλωπες και πιθανή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, σημειώνεται στην αγωγή.
