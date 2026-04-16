Οι επίσημες εμφανίσεις του Απόλλωνα Καλυθιών είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με το Fanela Club

Η φετινή χρονιά αποτέλεσε σταθμό για τον σύλλογο, καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Γ’ Εθνική, καταφέρνοντας όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κατηγορίας αλλά και να διατηρησει τη συμμετοχη του στη κατηγορια και την επομενη σεζον

Οι νέες εμφανίσεις, κατασκευασμένες από τη Nike με τεχνολογία Dri-FIT, συνδυάζουν υψηλή απόδοση με σύγχρονο σχεδιασμό. Με περιορισμένη διαθεσιμότητα και έντονο συλλεκτικό χαρακτήρα.

Ο Απόλλων Καλυθιών, με ρίζες που φτάνουν στο 1947, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία της Ρόδου, με σταθερή παρουσία και συνεχή εξέλιξη στο τοπικό και εθνικό ποδόσφαιρο.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του Fanela Club, Έκτωρ Σακαλόγλου, ανέφερε:

«Για εμάς στο Fanela Club, οι συνεργασίες ξεκινούν πάντα από τους ανθρώπους. Θέλουμε ομάδες με μεράκι, ταυτότητα και πραγματική σύνδεση με τον τόπο τους. Στον Απόλλωνα Καλυθιών αυτό το βλέπεις σε κάθε λεπτομέρεια από τη φιλοσοφία μέχρι την αισθητική.

Η επιλογή για μια “καθαρή” φανέλα, χωρίς χορηγούς, με μοναδικό στοιχείο το Visit Faliraki, δείχνει ξεκάθαρα τι εκπροσωπεί αυτός ο σύλλογος. Για εμάς είναι τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, στο πλευρό τους. Είναι ευθύνη μας να ανταποδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να συμβάλλουμε στο να πάει ο Απόλλων στο επόμενο επίπεδο εμπορικά.

Την επόμενη χρονιά συμπληρώνει 80 χρόνια. Θέλουμε να το τιμήσουμε όπως αξίζει με κάτι πραγματικά ξεχωριστό και επετειακό για τον κόσμο και τον σύλλογο. Υπάρχουν ήδη ιδέες που από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να παίρνουν μορφή…»