Ο φονιάς του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες: «Δεν σκότωσα 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν μόνο 2,5»

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Απριλίου 1947, ο αδίστακτος ναζί Ρούντολφ Ες βρήκε έναν ταιριαστό θάνατο: Εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού στο Άουσβιτς.

Ο στρατιωτικός Ρούντολφ Ες (όχι ο πολιτικός, αυτός είναι άλλη ιστορία) δεν υπήρξε απλώς ένα ακόμα γρανάζι της φονικής ναζιστικής μηχανής. Υπήρξε η ίδια η προσωποποίηση της (όσο σκληρός και αν ακούγεται ο συγκεκριμένος όρος) βιομηχανοποίησης της εξόντωσης.

Η φράση του πως «Δεν σκότωσα 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν μόνο 2,5, οι υπόλοιποι πέθαναν από αρρώστιες και ασιτία» είναι μία αποκαλυπτική ματιά στο ηθικό κενό ενός ανθρώπου που αντιμετώπιζε τη μαζική δολοφονία ως λογιστική διόρθωση.

