Φινλανδός εκατομμυριούχος πλήρωσε 120.000 ευρώ για μια απλή κλήση υπέρβασης ορίου ταχύτητας!

Πρόστιμο 120.000 δολαρίων επιβλήθηκε σε οδηγό στη Φινλανδία για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 30 χιλιόμετρα.

Αστρονομικό πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ κλήθηκε να πληρώσει ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Φινλανδίας, καθώς πιάστηκε να τρέχει με 59 χλμ./ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν μόλις 30 χλμ./ώρα.

Ο 79χρονος Anders Wiklöf, ιδρυτής της Wiklöf Holding AB με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 350 εκατομμυρίων ευρώ, έπεσε θύμα του αυστηρού φινλανδικού νόμου.

Τι λέει ο φινλανδικός νόμος για την παράβαση ορίου ταχύτητας;

Στη Φινλανδία, οι παραβάσεις του ορίου ταχύτητας που ξεπερνούν τα 20 χλμ./ώρα θεωρούνται σοβαρές και το ύψος του προστίμου συνδέεται άμεσα με το εισόδημα του παραβάτη. Έτσι, η οδηγική απροσεξία του Wiklöf στο αρχιπέλαγος Άλαντ μετατράπηκε σε μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση.

Παρά το μέγεθος του ποσού, ο επιχειρηματίας δεν επιχείρησε να αμφισβητήσει την κλήση στα δικαστήρια. Μιλώντας στη φινλανδική εφημερίδα «Nya Åland», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν έκανα λάθος, το έκανα, το αποδέχομαι και δεν υπάρχουν πολλά να πούμε». Μάλιστα, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που διατήρησε την άδεια οδήγησής του, καθώς σε περιπτώσεις μεγαλύτερης υπέρβασης προβλέπεται άμεση αφαίρεση του διπλώματος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Wiklöf απασχολεί τις αρχές για τον ίδιο λόγο. Το 2023 είχε λάβει ένα παρόμοιο πρόστιμο, ενώ ο ίδιος παραδέχεται ότι τα τελευταία 13 χρόνια έχει ξοδέψει σχεδόν 400.000 ευρώ σε κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Το παγκόσμιο ρεκόρ προστίμου

Όσο εξωφρενικό κι αν φαίνεται το ποσό των 120.000 ευρώ, δεν πιάνει μία μπροστά στο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2010 στην Ελβετία.

Τότε, ένας Σουηδός οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αφού εντοπίστηκε να τρέχει με 290 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο 120 χλμ./ώρα. Όπως και στη Φινλανδία, έτσι και στην Ελβετία, η περιουσιακή κατάσταση του δράστη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής ποινής.

