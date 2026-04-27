Philips: Η νέα οθόνη Evnia 27M2N5201P

Ένα νέο gaming monitor Full HD προστίθεται στη σειρά Philips Evnia 5000, με έμφαση στις επιδόσεις και τον υψηλό ρυθμό ανανέωσης, την καθαρότητα κίνησης και ένα καθηλωτικό οικοσύστημα φωτισμού.

Η Philips Evnia προσθέτει στη γκάμα της το μοντέλο 27M2N5201P, το οποίο απευθύνεται σε ανταγωνιστικούς gamers που αναζητούν υψηλά frame rates χωρίς να μεταβούν σε αναλύσεις πέρα από Full HD. Η οθόνη 27-ιντσών διαθέτει πάνελ Fast IPS με ρυθμό ανανέωσης έως 260Hz. Με χρόνο απόκρισης 1ms GtG και 0.3ms Smart MBR, εξασφαλίζει μέγιστη ευκρίνεια ακόμη και σε σκηνές υψηλής ταχύτητας. Το σύνολο των χαρακτηριστικών συμπληρώνεται από υποστήριξη HDR10, Adaptive Sync, Low Input Lag και το λογισμικό Philips Evnia Precision Center.

Υψηλή ταχύτητα και Fast IPS απεικόνιση

Σχεδιασμένη για γρήγορο και απαιτητικό gameplay, η Philips Evnia 27M2N5201P υποστηρίζει εγγενή ρυθμό ανανέωσης 240Hz, με δυνατότητα overclock έως 260Hz, βελτιώνοντας τη συνέχεια της κίνησης σε έντονες σκηνές. Παράλληλα, το Low Input Lag συμβάλλει στη μείωση της καθυστέρησης μεταξύ της εντολής του χρήστη και της απόκρισης στην οθόνη.

Για τη διατήρηση της καθαρότητας της κίνησης, η τεχνολογία 0,3ms Smart MBR μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να μειώνει το αντιληπτό blur σε σκηνές υψηλής ταχύτητας, συμπληρώνοντας το χρόνο απόκρισης 1ms GtG για πιο καθαρές μεταβάσεις σε ανταγωνιστικούς τίτλους. Βασισμένη σε πάνελ Fast IPS, η Philips Evnia 27M2N5201P έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί σταθερή ποιότητα εικόνας σε ευρείες γωνίες θέασης, ενώ η ανάλυση Full HD διατηρεί τις απαιτήσεις σε hardware σε πρακτικά επίπεδα. Η υποστήριξη εισόδου HDR10 επιτρέπει σε συμβατές πηγές να μεταφέρουν HDR metadata για περιεχόμενο που το υποστηρίζει.



Καθηλωτικός φωτισμός

Το AI-Enhanced Ambiglow είναι μια τεχνολογία ambient φωτισμού που χρησιμοποιεί RGB LEDs στο πίσω μέρος της οθόνης, τα οποία μπορούν να συγχρονίζονται με το περιεχόμενο ήχου και εικόνας κατά τη διάρκεια gaming ή παρακολούθησης ψυχαγωγικού περιεχομένου. Στην Philips Evnia 27M2N5201P, το AI-Enhanced Ambiglow αναλύει το περιεχόμενο και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τα χρώματα και τη φωτεινότητα, επεκτείνοντας την εικόνα πέρα από τα όρια της οθόνης στον περιβάλλοντα χώρο.

Εργονομία, Συνδεσιμότητα και Λειτουργίες Άνεσης

Η βάση που περιλαμβάνεται υποστηρίζει ρύθμιση ύψους και κλίσης, καθώς και περιστροφή της οθόνης τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα, επιτρέποντας την προσαρμογή της θέσης της οθόνης σε διαφορετικά setups και τρόπους χρήσης. Στις επιλογές συνδεσιμότητας, η Philips Evnia 27M2N5201P διαθέτει μία θύρα HDMI 2.0 και μία DisplayPort 1.4, καθώς και έξοδο ακουστικών, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες σύνδεσης με PC και κονσόλες. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται καλώδια HDMI και DisplayPort για άμεση και εύκολη εγκατάσταση.

Για πολύωρη χρήση, η οθόνη ενσωματώνει τεχνολογίες Flicker-Free και LowBlue Mode που συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης των ματιών, ενώ υποστηρίζεται και η SoftBlue Technology. Παράλληλα, το Philips Evnia Precision Center λειτουργεί ως εργαλείο διαχείρισης ρυθμίσεων και προφίλ, επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόζει βασικές παραμέτρους και να διαχειρίζεται το setup πέρα από τα ενσωματωμένα on-screen controls.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το Philips Evnia 27M2N5201P θα είναι διαθέσιμο προς αγορά από τον Απρίλιο με προτεινόμενη τιμή λιανικής 189€.