Πυροβολισμοί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Σανλιούρφα της Τουρκίας: Τραυματίες μαθητές

Πυροβολισμοί σε τεχνικό λύκειο στην Σανλιούρφα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 μαθητές.

Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ την Τρίτη (14/04) σε λύκειο στη νοτιοανατολική Τουρκία, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες είχαν αποσταλεί στο σχολείο στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα, προχώρησαν στην απομάκρυνση των μαθητών από το Λύκειο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον δράστη, προκειμένου να παραδοθεί, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός NTV.

