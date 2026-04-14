Κοντά στη λύση του μεγαλύτερου μυστηρίου της ανθρωπότητας: Πώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες

Για δεκαετίες, ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της ανθρώπινης ιστορίας παρέμενε αναπάντητο: πώς κατασκευάστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας;

Πώς κατάφεραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι να μετακινήσουν και να τοποθετήσουν εκατομμύρια πέτρινους όγκους, ορισμένοι από τους οποίους ζύγιζαν έως και 15 τόνους, χωρίς τη βοήθεια σύγχρονων μηχανημάτων; Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για τη διαδικασία κατασκευής, έκανε το μυστήριο ακόμη πιο βαθύ.

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται τώρα να ρίξει φως, προτείνοντας μια θεωρία που αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να αλλάξει ριζικά όσα γνωρίζουμε. Σύμφωνα με αυτήν, η Πυραμίδα του Χέοπα δεν κατασκευάστηκε με τη βοήθεια τεράστιων εξωτερικών ραμπών, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά μέσω μιας κρυφής σπειροειδούς ράμπας που βρισκόταν ενσωματωμένη στο εσωτερικό της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr