Επιχείρηση «Supercars»: Πώς η ΑΑΔΕ δέσμευσε Lamborghini, Ferrari και Porsche και τι αποκαλύφθηκε

Εκτεταμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις, με 229 πολυτελή οχήματα να δεσμεύονται και την αξία τους να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων σε πολυτελή οχήματα πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ, μέσω των ελεγκτών του ΔΕΟΣ, με το αποτέλεσμα να είναι η δέσμευση 229 αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες σε όλη την επικράτεια.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Supercars» οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση δεδομένων από διόδια, τελωνεία και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, που οδήγησαν στον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων και στον σχεδιασμό στοχευμένων ελέγχων.

Έφοδοι σε όλη τη χώρα

Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπείες, μάντρες αυτοκινήτων αλλά και σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας όπου κινούνται ιδιοκτήτες πολυτελών οχημάτων.

Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας των οχημάτων με ξένες πινακίδες, καθώς και το πραγματικό καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης τους.

Από τους ελέγχους δεσμεύτηκαν συνολικά 229 πολυτελή ΙΧ, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οχήματα εταιρειών όπως Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Bentley και Audi, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αξία ανά όχημα φτάνει έως και τις 750.000 ευρώ.

Σοβαρές παραβάσεις και ποινικές προεκτάσεις

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν καλύπτουν ευρύ φάσμα, όπως μη νόμιμη ταξινόμηση, χρήση από μη δικαιούχα πρόσωπα, παράνομη κυκλοφορία εντός ΕΕ, υποτιμολόγηση κατά την εισαγωγή, αλλά και ζητήματα «πόθεν έσχες» και φορολογικής κατοικίας.

Παράλληλα, εξετάζονται περιπτώσεις πιθανής φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης τελωνειακών κανόνων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν και ενδείξεις για ποινικά αδικήματα. Σε ένα όχημα εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ σε άλλα διαπιστώθηκαν παραποιημένα στοιχεία πλαισίου, κάτι που ενισχύει τις υποψίες για κλεμμένα αυτοκίνητα. Οι σχετικές υποθέσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις θα επιβληθούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την πιστοποίηση των παραβάσεων για κάθε όχημα ξεχωριστά.

Η επιχείρηση «Supercars» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες δράσεις των τελευταίων ετών στον τομέα των πολυτελών οχημάτων, με βασικό στόχο τον περιορισμό της παράνομης κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής.

