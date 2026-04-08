Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου 2026 η κλήρωση 3051 του Τζόκερ, η οποία μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν είναι: 13, 17, 21, 26, 40, ενώ Τζόκερ κληρώθηκε ο αριθμός 5.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κλήρωση διεξήχθη εκτάκτως τη Μεγάλη Τετάρτη, αντί για τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.