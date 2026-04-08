O 16χρονος που απέρριψε 250.000 ευρώ για να μην εγκαταλείψει το σχολείο

Ένας 16χρονος από τις ΗΠΑ δημιούργησε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για αγρότες, αρνήθηκε τεράστια πρόταση και συνεχίζει να χτίζει μόνος του την επιτυχία του.

Ο Rudrojas Kunvar, ένας 16χρονος από το Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όχι μόνο της τεχνολογικής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου, χάρη σε μια ιδέα που γεννήθηκε από μια απλή απορία. Πώς μπορεί ένας αγρότης να καταλάβει ότι τα φυτά του είναι άρρωστα;

Από αυτή την ερώτηση προέκυψε το Evion, ένα εργαλείο βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά τους αγρότες να κατανοήσουν την κατάσταση των καλλιεργειών τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς αυθαίρετες εικασίες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ανυπολόγιστη ζημιά.

Η ιδέα που ξεκίνησε από μια απλή ερώτηση

Ο Kunvar δεν ξεκίνησε την ιδέα του μέσα σε ένα εργαστήριο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά μέσα από συζητήσεις που έκανε με ανθρώπους της γης. Όπως περιγράφει, ρώτησε έναν αγρότη πώς αντιλαμβάνεται ότι μια καλλιέργεια έχει πρόβλημα ή τι σημαίνει μια μικρή αλλαγή στο χρώμα των φυτών.

Η απάντηση που πήρε ήταν απλή αλλά αποκαλυπτική. «Το μαντεύω». Όταν μίλησε και με άλλους παραγωγούς, συνειδητοποίησε ότι όλοι βασίζονταν πάνω κάτω στην ίδια προσέγγιση. Εκεί ήταν που είδε το κενό. «Έχουμε κάνει τεράστια άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη σε πολλούς τομείς. Γιατί όχι και στη γεωργία;», σκέφτηκε.

Η πρόταση των 250.000 ευρώ που αρνήθηκε

Η ιδέα του δεν άργησε να τραβήξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, του έγινε πρόταση ύψους περίπου 300.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 250.000 ευρώ, προκειμένου να αφήσει το σχολείο και να αφοσιωθεί πλήρως στο project του.

Ο ίδιος όμως πήρε μια απόφαση που δεν συναντάς εύκολα σε αυτή την ηλικία. Αρνήθηκε. Προτίμησε να συνεχίσει τις σπουδές του και να εξελίξει το Evion με τους δικούς του όρους, χωρίς να εγκαταλείψει την εκπαίδευσή του.

Πώς λειτουργεί το Evion

Το εργαλείο αξιοποιεί εικόνες από drones και τις μετατρέπει σε χάρτες που αποτυπώνουν την «υγεία» των καλλιεργειών. Οι υγιείς περιοχές εμφανίζονται με πράσινο χρώμα, ενώ οι προβληματικές με κόκκινο, δίνοντας στους αγρότες μια άμεση και ξεκάθαρη εικόνα.

Έτσι, μπορούν να παρέμβουν μόνο εκεί που χρειάζεται, είτε με νερό είτε με λιπάσματα, χωρίς να σπαταλούν πόρους σε ολόκληρο το χωράφι. Είναι μια πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης που δεν μένει στη θεωρία, αλλά λύνει ένα καθημερινό πρόβλημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ