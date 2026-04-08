Γιατί κάποιοι κοιμούνται μόλις τέσσερις ώρες και νιώθουν υπέροχα

Μια μικρή ομάδα ανθρώπων μόλις που ξεκουράζεται τη νύχτα – και το πρωί νιώθει πολύ καλά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σε έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο με φώτα και οθόνες που αναβοσβήνουν, ο ύπνος γίνεται σπάνιο αγαθό. Σε τέτοιο βαθμό που έως και το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού δεν κοιμάται όσο συνιστάται κάθε βράδυ.

Ωστόσο, για ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουν μια κρυφή υπερδύναμη. Και πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν καν. Πιστέψτε το ή όχι, κάπου μεταξύ 1 και 3% του πληθυσμού δεν χρειάζεται οκτώ ώρες ύπνου όπως εμείς οι υπόλοιποι, οι κανονικοί. Μάλιστα μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά με εμάς τους υπόλοιπους, ενώ κοιμούνται τέσσερις έως έξι ώρες συνεχόμενα.

Και να το σημείο που μας κάνει να νιώθουμε άβολα: Οι επιστήμονες αρχίζουν να καταλαβαίνουν το γιατί. Το πιο σημαντικό, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν και οι υπόλοιπο θα μπορούσαμε κάποια μέρα να μοιραστούμε αυτή την ικανότητα. Με άλλα λόγια, το να κοιμάστε μόνο τέσσερις ώρες τη νύχτα μπορεί κάποια στιγμή να είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεστε.

