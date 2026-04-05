«Αθέατες Νίκες»: Πάνω σε τσακισμένες σελίδες

Το Gazzetta διάβασε το βιβλίο «Αθέατες Νίκες» (Εκδόσεις mvpublications), των Αλέξη Σπυρόπουλου, Γιώργου Αδαμόπουλου.

Η αυστηρή εντολή του προπονητή, η χαρά της νίκης, η πίκρα της ήττας. Και κάπου ανάμεσα ένα βιβλίο τσακισμένο. Το πολύπλοκο σύστημα στο πινακάκι, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί και η απογοήτευση της απώλειας ενός τίτλου. Και κάπου ανάμεσα η σκισμένη φανέλα του αθλητή. Η απεραντοσύνη του γηπέδου, η δροσιά του χορταριού και τα συνθήματα της κερκίδας που είναι ανίκητα, άπονα. Και κάπου ανάμεσα το σκοτάδι κάτω από τα εκτυφλωτικά φώτα. Το νικητήριο γκολ λίγο πριν το τέλος, το καλάθι που έδωσε το τρόπαιο, ο τελευταίος πόντος στο τάι μπρέικ. Και κάπου ανάμεσα η μαύρη μοναξιά μες το πολύχρωμο πλήθος.

Μες την ασφάλεια του σπιτιού, της αγάπης της συντρόφου σου και της στήριξης των φίλων σου, και κάπου ανάμεσα οι αθέατες νίκες μας. Εκεί που δεν μας βλέπει κανείς, εκεί που πρέπει να ρίξουμε γροθιά στο μαχαίρι, εκεί που πρέπει να αντέξουμε τον πόνο, εκεί που όταν οι σελίδες τσακίζουν μένουν για πάντα. Η ζωή δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά έχεις πολλούς ανθρώπους με τσακισμένες τις σελίδες τους. Μερικούς απ’ αυτούς τους ξέρετε καλά, τους έχετε αποθεώσει, κατακρίνει, συγχαρεί, τους έχετε διαλύσει με ένα σχόλιο, με ένα βάρβαρο σύνθημα. Και αυτοί άντεξαν και πήραν τις επίκτητες πτυχές τους και συνέχισαν τον δρόμο τους. Οι «Αθέατες Νίκες» (Εκδόσεις Mvpublications) γράφτηκαν πάνω σε αυτές τις πτυχές.

Οι αθέατες δοκιμασίες, προσπάθειες



Οι Αλέξης Σπυρόπουλος, Γιώργος Αδαμόπουλος έγραψαν ένα βιβλίο που «σπάει» το πάλλευκο, «τέλειο», τοπίο του επαγγελματικού αθλητισμού. Συνομίλησαν με ανθρώπους του χώρου που όλοι τους ξέρουμε αλλά και δεν τους ξέρουμε! Επειδή βλέπουμε συνέχεια τον Σακίλ ΜακKίσικ στο παρκέ νομίζουμε ότι γνωρίζουμε ποιος είναι. Επειδή γινόμαστε θεατές των αντιδράσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα νομίζουμε ότι τον γνωρίζουμε. Επειδή περάσαμε ώρες μπροστά την τηλεόραση παρακολουθώντας τον Αντώνη Νικοπολίδη νομίζουμε ότι τον γνωρίζουμε. Επειδή είδαμε πάμπολλες φορές τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς να τρέχει στο γήπεδο νομίζουμε ότι τον γνωρίζουμε. Λάθος!

Ξέρετε τι δεν είδαμε; Την προσπάθειά τους να διαχειριστούν το άγχος και τις προσδοκίες των άλλων, όπως ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης. Την επιβολή του σωματικού τραύματος στο μυαλό και την ψυχή, όπως στην περίπτωση του Ντούσαν Σάκοτα. Την άμεση και έμμεση διάκριση, υποτίμηση, που έζησε η Λίζα Μιλς λόγω φύλου. Τα τρία χειρουργεία και τη σωματική και ψυχική δοκιμασία που πέρασε η Ιωάννα Χρονοπούλου. Και ναι, κανείς θεατής, φίλαθλος ομάδας δεν είναι υποχρεωμένος να τα δει. Αυτό που πρέπει να δει είναι τον άνθρωπο πίσω από τον επαγγελματία αθλητή.

Φωτίζοντας το αθέατο κομμάτι των ανθρώπων του αθλητισμού



Οι δύο δημοσιογράφοι έκαναν αυτό που οφείλει, μεταξύ άλλων, να κάνει ένας δημοσιογράφος: να δώσουν χώρο στους πρωταγωνιστές και να τους ακούσουν, να τους αφήσουν να εκφραστούν χωρίς πίεση και «ψαγμένες» ερωτήσεις. Στις «Αθέατες Νίκες» υπάρχουν 22 προσωπικές μαρτυρίες αθλητών, εν ενεργεία, πρώην, προπονητών για τις μάχες που δεν είδε ποτέ κανείς. Οι άνθρωποι που μιλάνε αφηγούνται ένα μέρος της προσωπικής του ζωής, αυτό που δεν είναι ελκυστικό για τον φακό της τηλεόρασης και που μπορεί να γίνει το ιδανικό θύμα στην κρεατομηχανή των social media. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Γιώργος Αδαμόπουλος σεβάστηκαν τους πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους, κέρδισαν την εμπιστοσύνη τους και τους έδωσαν όλη τη λευκή σελίδα της λογοτεχνίας, της μαρτυρίας, της ζωής. Διαβάζοντας το βιβλίο τους θα καταλάβετε λίγο καλύτερα την ουσία του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού και θα μάθετε να βλέπετε πώς είναι αλήθεια η νίκη και η ήττα.

*Το βιβλίο το βρίσκετε σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία και ΕΔΩ

