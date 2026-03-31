Το πείραγμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Μαρινέλλα σε κοινή τους έξοδο: «Είσαι τρελή; Βάλ'τα μέσα»

Η αστεία ιστορία από κοινή έξοδο των δύο σταρ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να φτάνει να λέει στη Μαρινέλλα «είσαι τρελή; Βάλ'τα μέσα» και μετά να λύνονται στα γέλια.

Μπορεί η Μαρινέλλα και η Αλίκη Βουγιουκλάκη να ήταν από τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας και το κοινό να μάθαινε τα πάντα για τη ζωή τους, όμως, κάτι που μπορεί να μη γνωρίζουν πολλοί ήταν πως τις συνέδεε μια στενή φιλία για την οποία η μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου είχε μιλήσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις της.

Η Μαρινέλλα και η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαν γνωριστεί τη δεκαετία του '60 και έμειναν «φίλες καρδιάς» μέχρι τον θάνατο της εθνικής σταρ το 1996.

