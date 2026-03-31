Ο τραγικός θάνατος του Μπράντον Λι στα γυρίσματα της ταινίας «Το Κοράκι»

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 31 Μαρτίου 1993, ο ηθοποιός Μπράντον Λι, γιος του θρύλου των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, σκοτώθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Το Κοράκι».

Η τραγική ιστορία του ηθοποιού Μπράντον Λι δεν είναι μια ιστορία απώλειας. Είναι μία ιστορία τύχης, αμέλειας και ενός πεπρωμένου που, τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, έμοιαζε να επαναλαμβάνεται μέσα στην ίδια οικογένεια.

Ο Μπράντον Λι ήταν γιος του θρύλου των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι ο οποίος στις 20 Ιουλίου 1973 πέθανε – κατά την επίσημη εκδοχή – από εγκεφαλική αιμορραγία, αφήνοντας μισοτελειωμένη την τελευταία του ταινία η οποία είχε τον φοβερά ειρωνικό τίτλο «Θανάσιμο Παιχνίδι».

