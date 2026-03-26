AIMAFF 2026: Μια βραδιά κινηματογράφου που δεν χάνεται

Μια βραδιά γεμάτη σινεμά, ρυθμό και εκπλήξεις εκεί όπου νέες φωνές, τολμηρές ιστορίες και παγκόσμιες πρεμιέρες συναντιούνται σε μία μοναδική εμπειρία.

Το AIMAFF 2026 (Athens International Monthly Art Film Festival) επιστρέφει δυναμικά και φέρνει στην οθόνη του Newman Cinema τις 12 καλύτερες ταινίες μικρού μήκους της χρονιάς, επιλεγμένες ανάμεσα σε 2.868 συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Τι σας περιμένει:

Προβολή διάρκειας 3 ωρών με διάλειμμα

Παρουσία δημιουργών από το εξωτερικό

Βραβείο κοινού

Δώρα & εκπλήξεις

Από την Ελλάδα μέχρι το Μεξικό και από το Ιράν μέχρι το Βιετνάμ, το φεστιβάλ συγκεντρώνει ιστορίες από 9 χώρες, με έντονη ελληνική και ευρωπαϊκή παρουσία, αλλά και μια παγκόσμια πρεμιέρα που θα συζητηθεί.

Οι Ταινίες (με σειρά προβολής)

Egg Timer – Rosie May Bird Smith (Αγγλία)



Μια απολαυστική μαύρη κωμωδία για την πίεση των 30, όπου οι ίδιες οι ωοθήκες της Megan αποκτούν φωνή και σχολιάζουν κάθε της απόφαση, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με τις πιο σκληρές αλήθειες της ζωής.

Zorrito – Aldéric Demay (Γαλλία)



Ένα ταξίδι στον χρόνο και τη μνήμη: ο Xavier επιστρέφει στο παρελθόν για να λύσει ένα οικογενειακό μυστήριο, ανακαλύπτοντας μια αλήθεια που αλλάζει τα πάντα.

Roger – Θάνος Μήτσιος (Ελλάδα)



Ο Κωστής παλεύει με τον εκφοβισμό και την αδιαφορία του πατέρα του, προσπαθώντας να αποδείξει την αξία του ακόμα κι αν χρειαστεί να χάσει τον εαυτό του.

Echoes – Sean Nam (Γαλλία)



Σε έναν κόσμο όπου το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο, ένας άντρας συναντά μια γυναίκα που δεν «υπάρχει» στο σύστημα και αρχίζει να αμφισβητεί τα πάντα.

The Harvest – Tamara Stofkova (Σλοβακία)



Μια κρυφή αλήθεια διαλύει μια φαινομενικά τέλεια ζωή, οδηγώντας σε έναν κυκεώνα επιθυμίας, προδοσίας και αυτογνωσίας.

The Rise & Decline of Punk Rock – Dustin Haney (Αμερική)



Ένα εκρηκτικό ταξίδι στη σκηνή του punk και emo, όπου η φήμη, η παρακμή και η αλλαγή των εποχών δοκιμάζουν μια ολόκληρη γενιά.

Quiet Please – Nic Stanich (Αμερική)



Μια αθλήτρια τένις φτάνει στα όρια της νίκης (και της λογικής)σε ένα σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ για την εμμονή και την επιτυχία.

Where the Lights Fall – Minh Tai Nguyen (Βιετνάμ)



Δύο νέοι κυνηγούν το όνειρο της μουσικής μέσα σε μια σκληρή πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας το τίμημα της φιλοδοξίας.

The Days are Getting Shorter – Μεξικό



Μια συγκινητική animated ιστορία για τη μοναξιά, την απώλεια και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης μέσα από τα μάτια μιας γάτας.

Gunny – Ιράν



Ένας λευκός σάκος αποκτά «ζωή» και ταξιδεύει μέσα από έναν αλλόκοτο κόσμο, σε μια ποιητική αλληγορία για την ύπαρξη.

Dizzy – Zac La Roc (Αμερική)



Δύο φίλοι σε μια νυχτερινή περιπέτεια χωρίς όρια ένα ξέφρενο ταξίδι ενηλικίωσης γεμάτο ρίσκο, ένταση και ελευθερία.

Good Night – Stefano Meomartino (Ιταλία)



Ένας ηλικιωμένος με άνοια ξεκινά ένα ονειρικό ταξίδι μέσα στη νύχτα για να αφηγηθεί μια τελευταία ιστορία στον γιο του.

Μια βραδιά. 12 ταινίες. Άπειρα συναισθήματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 – 22:00

Newman Cinema

Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα 115 26

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ