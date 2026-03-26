ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Το ατύχημα στο Μιλάνο

Σαν Ρέμο, «οδηγός» για την κατάβαση της Πορταριάς στις 8 Μαϊου!

Φέτος ο Γύρος Ελλάδας, όπως και κάθε χρόνο, διαθέτει απαιτητικές διαδρομές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως είναι και η διαδρομή της κατάβασης στην Πορταριά, αναφέρει ο πρωταθλητής μας Νικηφόρος Αρβανίτου

Το πρόσφατο ατύχημα στο Μιλάνο–Σαν Ρέμο, με την Debora Silvestri να εμπλέκεται σε σοβαρή πτώση στην κατάβαση της Cipressa και να διακομίζεται στο νοσοκομείο με πέντε σπασμένα πλευρά και μικροκάταγμα στον ώμο, κατέδειξε εμφατικά - και όχι μόνο σε όσους γνωρίζουν άριστα την αγωνιστική ποδηλασία δρόμου - ότι οι κατηφόρες δεν συγχωρούν ολιγωρία, και απαιτούν σεβασμό.

Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να συμβεί ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός και στον ελληνικό διεθνή ποδηλατικό Γύρο; Ο πρωταθλητής Ελλάδας, Νικηφόρος Αρβανίτου, είναι απόλυτα ειλικρινής:

«Η ποδηλασία είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα, που συνδυάζει συγκέντρωση, τεχνική δεξιότητα και αντοχή.

Εμείς οι ποδηλάτες γνωρίζουμε καλά πως οι πτώσεις και τα ατυχήματα, δυστυχώς κάποιες φορές και αρκετά σοβαρά, μπορεί να συμβούν ανα πάσα στιγμή, και είμαστε σε εγρήγορση».

Στο 3ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, στις 8 Μαϊου, με εκκίνηση από τον Βόλο και τερματισμό τη Λαμία, μέσα από το μαγευτικό Πήλιο, η κατάβαση από τα Χάνια μέσω Πορταριάς είναι ένα κομβικό αγωνιστικό κομμάτι.

Πρόκειται για μία αγωνιστική διαδρομή που μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη του ετάπ και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους αθλητές, καθώς πρόκειται για μια απαιτητική κατάβαση που ακολουθεί μια επίπονη ανάβαση περίπου 10 χιλιομέτρων από τον Κισσό στα Χάνια.

Μιλάμε για έναν κλειστό δρόμο, με συνεχόμενες στροφές και εναλλαγές ρυθμού που δεν επιτρέπουν στους αθλητές να χαλαρώσουν.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, έναν αγώνα που «συστήθηκε» εκ νέου στο διεθνές κοινό το 2022, μετά την αναβίωσή του, τέτοια σημεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «αναπόφευκτος κίνδυνος», αλλά ως πεδία αυξημένης ευθύνης.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια διοργάνωση που χτίζει με συνέπεια την αξιοπιστία και τη διεθνή της ταυτότητα, η ασφάλεια οφείλει να αντιμετωπίζεται με ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα, προσοχή και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Και φυσικά αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην κατάβαση της Πορταριάς, αλλά σε όλη τη διαδρομή των 860 χιλιομέτρων, από τα Ιωάννινα έως την Αθήνα.

Η προετοιμασία της διαδρομής περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή και λεπτομερή χαρτογράφηση των σημείων που απαιτούν προσοχή, ενισχυμένη σήμανση, παρουσία κριτών, αστυνομίας αλλά και εθελοντών σε κρίσιμα σημεία και συνολικό σχεδιασμό που θέτει την ασφάλεια των αθλητών πάνω από κάθε άλλο παράγοντα.

Το Πήλιο δημιουργεί ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. Όμως αυτό που μετρά δεν είναι μόνο η εικόνα, αλλά η απόλυτη εγρήγορση — τόσο για τους αθλητές όσο και για τα στελέχη του αγώνα.

Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του πρωταθλητή Ελλάδας Νικηφόρου Αρβανίτου:

«Φέτος ο Γύρος Ελλάδας, όπως και κάθε χρόνο, διαθέτει απαιτητικές διαδρομές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως είναι και η διαδρομή της κατάβασης στην Πορταριά.

Υπηρετούμε ένα θεαματικό άθλημα και είναι πολύ σημαντικό που πλέον η Ελλάδα έχει τον δικό της Αγώνα, στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να καταφέρουμε να φέρουμε κοντά ολοένα και περισσότερο κόσμο.

Το Πήλιο θα είναι μία πολύ θεαματική διαδρομή για να παρακολουθήσουν όσοι θα τα επιλέξουν να βρεθούν εκεί!

Εμείς θα τους περιμένουμε»

Η κατάβαση της Πορταριάς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε φυσικό κάλλος από την αντίστοιχη διαδρομή στην Cipressa στο Μιλάνο – Σαν Ρέμο, ούτε σε βαθμό δυσκολίας υπολείπεται. Και αυτό το γνωρίζουν συμμετέχοντες και διοργανωτές για να είναι διπλά πιο προσεχτικοί!

Στις 8 Μαϊου, την θεαματική αυτή κατάβαση θα μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά από την ΕΡΤ και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2 Σπορ!

Οι διαδρομές του φετινού Γύρου

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

Περισσότερες πληροφορίες (χάρτης/gpx/profile) στο επίσημο site της διοργάνωσης εδώ

