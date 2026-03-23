Fuel Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα λειτουργήσει

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί δέσμη 4 παρεμβάσεων για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2026, με fuel pass, επιδότηση στο diesel κίνησης, στήριξη για λιπάσματα και κρατική κάλυψη εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά.

Η νέα δέσμη μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα απλώνεται σε τέσσερις διαφορετικούς άξονες και επιχειρεί να περιορίσει την πίεση που προκαλεί η νέα αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Το βάρος πέφτει κυρίως στους οδηγούς, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στον πρωτογενή τομέα και στις θαλάσσιες μεταφορές, με το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων να φτάνει περίπου τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω ψηφιακής κάρτας τύπου fuel pass, η οποία θα αφορά κατανάλωση δύο μηνών, Απριλίου και Μαΐου. Παράλληλα, προβλέπεται παρέμβαση στο diesel κίνησης, επιδότηση 15% για λιπάσματα και αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στα εισιτήρια.

Η κάρτα καυσίμων και ποιοι τη δικαιούνται

Το fuel pass θα δοθεί με τα 50 ευρώ σε μία πληρωμή, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν μέσα σε 3 4 μήνες, ενώ η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα POS των ταξί αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέτρο αφορά όλα τα ΙΧ είτε με αμόλυβδη είτε με diesel και το κόστος του ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ για το Απριλίου Μαΐου. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο.

Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου. Για τις μοτοσικλέτες προβλέπονται 30 ευρώ και 35 ευρώ για τις μοτοσικλέτες στα νησιά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Η αίτηση θα γίνεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr, με δήλωση ενός οχήματος ανά δικαιούχο. Για όσους δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους. Το όχημα θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Στόχος είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί η επιδότηση πριν τα μέσα Απριλίου.

Παρέμβαση στο diesel, στήριξη στα λιπάσματα και ακτοπλοϊκά

Το δεύτερο μέτρο αφορά το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Η αρχική διάρκεια του μέτρου εκτείνεται από την 01.04.2026 έως την 30.04.2026, με δυνατότητα παράτασης έως την 31.05.2026, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Το κόστος υπολογίζεται σε 51 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο και συνολικά σε 106 εκατ. ευρώ αν το μέτρο επεκταθεί και για τον Μάιο. Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν είναι συγκεκριμένα: με 100 δολ. το βαρέλι η τιμή μετά την επιδότηση διαμορφώνεται σε 1,74 ανά λίτρο από 1,94 ανά λίτρο, με τιμή πετρελαίου 110 δολ. το βαρέλι η τιμή διαμορφώνεται σε 1,86 ευρώ ανά λίτρο έναντι 2,06 ευρώ ανά λίτρο και με 120 δολ. το βαρέλι σε 1,98 ευρώ ανά λίτρο από 2,18 ευρώ ανά λίτρο.

Το τρίτο σκέλος του πακέτου αφορά τα λιπάσματα. Προβλέπεται επιχορήγηση ίση με το 15% του κόστους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, με τον υπολογισμό να γίνεται επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά τον ΦΠΑ. Το μέτρο ισχύει από την 01.04.2026 έως την 31.05.2026, έχει κόστος 15 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το τέταρτο μέτρο αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν προβλέπεται άμεση επιδότηση για όλους τους επιβάτες, αλλά αποζημίωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε κατηγορίες όπως φοιτητές, ανήλικα τέκνα και άτομα με αναπηρία. Το κόστος αυτής της παρέμβασης ανέρχεται σε 56 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές του γενικού επιβατικού κοινού. Παράλληλα, για τη χρηματοδότηση των μέτρων προχωρά η αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, με τον συντελεστή να ανεβαίνει στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ και στο 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ, από 15% και 20% αντίστοιχα σήμερα, με την εκτίμηση να κάνει λόγο για περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως στα δημόσια έσοδα.

