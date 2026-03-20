Ντάνος στο Gazzetta: «Θα ήθελα ο κόσμος να γνωρίσει περισσότερο τις πολεμικές τέχνες με το MCP Warrior»

Μακριά από τα τετρημμένα τηλεοπτικά formats, ο Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος) δοκιμάζει κάτι διαφορετικό με το «MCP Warrior», φέρνοντας στο προσκήνιο τις ιστορίες ανθρώπων που κυνηγούν μια ευκαιρία. Ο ίδιος μιλά στο Gazzetta για το νέο του βήμα, εξηγεί τι τον τράβηξε στο project και στέκεται στο μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από αυτό.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος) επιστρέφει στην τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του ANT1 και του ANT1+, με ένα ξεχωριστό project που παντρεύει τον κόσμο των πολεμικών τεχνών με την πραγματικότητα των αθλητών που παλεύουν για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Το «MCP Warrior» μεταφέρει σημαντικά μηνύματα όπως τονίζει ο ίδιος στο Gazzetta. Με φόντο το MMA και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος) ο οποίος είναι και συμπαραγωγός εκτός από παρουσιαστής μιλά για το νέο εγχείρημα, το μήνυμα πίσω από αυτό, αλλά και τη δική του σχέση με τις πολεμικές τέχνες.

Πώς προέκυψε το «MCP Warrior» που παρακολουθούμε από σήμερα στον ΑΝΤ1 και ήδη στο ΑΝΤ1+;

«Το MCP Warrior είναι ουσιαστικά η τηλεοπτική εκδοχή του MCP, της διοργάνωσης που υπάρχει εδώ και περίπου 15 χρόνια. Το MCP σημαίνει MMA Challenge Pro και αποτελεί πλατφόρμα για επαγγελματίες αθλητές με μακρά πορεία, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας το άθλημα του MMA στην Ελλάδα. Από αυτή την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή θα προβάλλεται μετά τη 01:00 τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1, ενώ από τον Δεκέμβριο υπάρχει σταθερό ραντεβού κάθε Παρασκευή στις 18:00 στο ΑΝΤ1+.

Μάλιστα, τα τελευταία έξι χρόνια, επειδή γνωρίζομαι με τους διοργανωτές, συμμετείχα ως παρουσιαστής με σκοπό να στηρίξουμε και να προβάλλουμε το έργο του «Φύλακα Άγγελου για τα Παιδιά», τον οργανισμό του οποίου είμαι πρόεδρος και ιδρυτής. Ο οργανισμός έχει σκοπό να βρίσκεται στο πλευρό παιδιών που αντιμετωπίζουν λευχαιμία ή καρκίνο ή που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Βλέποντας την πολύ καλή δομή της διοργάνωσης, αλλά και το σημαντικό μήνυμα που στέλνουν οι πολεμικές τέχνες στην κοινωνία μας, καθώς και τη μεγάλη επιρροή που έχουν στη νεολαία, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το MCP Warrior. Πρόκειται για ένα σπορ ντοκιμαντέρ με βάση το MMA, στο οποίο δέκα επαγγελματίες αθλητές καλούνται να συμβιώσουν και κάθε εβδομάδα να μπουν στο οκτάγωνο, ώστε κάθε φορά να αποχωρεί ένας. Στο τέλος, ο νικητής θα κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο και ένα «εισιτήριο» για το Brave CF (Brave Combat Federation), μια διοργάνωση MMA από το Βασίλειο του Μπαχρέιν, που αποτελεί σημαντικό σκαλοπάτι για διεθνή καριέρα».

Η σχέση σου με τις πολεμικές τέχνες ποια είναι;

«Από μικρός έχω ασχοληθεί λίγο περισσότερο από ερασιτεχνικά, αλλά ήμουν ήδη επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, οπότε δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο σε επαγγελματικό επίπεδο και επέλεξα το ποδόσφαιρο. Έχω ασχοληθεί με διάφορα είδη πολεμικών τεχνών. Είναι κάτι που με βοήθησαν στην εφηβεία μου να γίνω πιο πειθαρχημένος, να προσέχω τον εαυτό μου, τόσο στη διατροφή όσο και στην προπόνηση, αλλά και να είμαι πιο έτοιμος σε θέματα αυτοάμυνας.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το νόημα του MCP Warrior, μέσα από τη ζωή των αθλητών να γνωρίσουμε πώς σκέφτεται ένας αθλητής, τι περνάει για να προετοιμαστεί για έναν αγώνα, τις θυσίες που κάνει. Πρόκειται για ανθρώπους που, από μικρή ηλικία, έχουν όνειρα και θέλουν να τα πραγματοποιήσουν μέσα από την πορεία τους στο MMA.

Αξίζει επίσης να αναφέρω πόσο θετική επιρροή έχουν οι πολεμικές τέχνες σε έναν έφηβο. Το MMA περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά στοιχεία γι’ αυτό και λέγεται Mixed Martial Arts (Μικτές Πολεμικές Τέχνες) όπου ο αθλητής καλείται, σε συνθήκες πίεσης, να επιλέξει την κατάλληλη τεχνική. Το μήνυμα είναι ότι ένας νέος που ασχολείται με τον αθλητισμό ειδικά με τις πολεμικές τέχνες, μόνο θετικά μπορεί να αποκομίσει. Τόσο στον χαρακτήρα όσο και στην πορεία του στη ζωή».

Είδαμε ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης επισκέφτηκε τους παίκτες. Ποια είναι η γνώμη σου για τον απόλυτο θρύλο των πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα; Σε λίγους μήνες θα αγωνιστεί και με τον Μέιγουεδερ σε ένα event με παγκόσμια απήχηση.

«Χωρίς καμία αμφιβολία ο Μιχάλης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση του αθλήματος στο ευρύ κοινό. Δεν χρειάζεται συστάσεις είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στίγμα του. Είναι ένας αγώνας που σίγουρα θα θέλουν πολλοί να δουν. Πλέον οι δύο τους θα αγωνιστούν για διαφορετικούς λόγους».

Το MCP Warrior τι προσδοκά να δώσει στον κόσμο και τι θα ήθελες εσύ από αυτό το project;

«Θα ήθελα ο κόσμος να γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο τις πολεμικές τέχνες και τα οφέλη τους. Παράλληλα, να κατανοήσει πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος ενός αθλητή σε ένα άθλημα που δεν έχει τόσο μεγάλη οικονομική υποστήριξη.

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από την εικόνα του «μαχητή», πόσο ευγενικοί χαρακτήρες είναι. Αξίζει να αναφέρω ότι είναι οι αυριανοί παιδαγωγοί των παιδιών μας, καθώς πολλοί έχουν σχολές και συμβάλλουν σημαντικά στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς».

Επειδή έπαιζες ποδόσφαιρο, θα σε ενδιέφερε μελλοντικά, να ασχοληθείς με κάτι σχετικό με τη μπάλα; Ίσως στον αγαπημένο σου τόπο, τη Σκιάθο να δημιουργούσες μια ακαδημία για παιδιά;

«Δεν γνωρίζω αν θα το έκανα. Αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε έναν χώρο εστίασης στη Σκιάθο, όπου θα υπάρχει και παιδότοπος, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν και να έρχονται σε επαφή με τη φύση. Θα υπάρχουν ακόμη και ζώα, όπως κατσικούλες και κοτούλες».

Είσαι μια πολυάσχολη προσωπικότητα, αφού έχεις ασχοληθεί με πολλά πράγματα στη μέχρι τώρα διαδρομή σου. Ποια πρόκληση ήταν αυτή που σε κέρδισε περισσότερο; Που σ’ έκανε να… γουστάρεις πιο πολύ;

«Προσπαθώ συνεχώς να δημιουργώ και να ασχολούμαι με νέα πράγματα. Η δημοσιότητα ήταν ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι κάτι γοητευτικό, αλλά και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να σε κάνει να νιώσεις διαφορετικός από τους άλλους. Ευτυχώς, μου συνέβη σε μια ηλικία που είχα την ωριμότητα να κρατήσω τις αξίες μου. Με την οικογένειά μου περνάμε τον περισσότερο χρόνο στη Σκιάθο, γιατί αγαπάμε έναν πιο απλό τρόπο ζωής, κοντά στη φύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε νέες συνεργασίες».

Σημαντικό, δε, είναι η κοινωνική σας προσφορά μέσω του «Φύλακα Άγγελου για τα παιδιά» και τώρα με το ίδρυμα Ελπίδα. Πιστεύετε ότι η προβολή δημόσιων ατόμων βρίσκει μεγαλύτερη ουσία μέσα απ’ αυτές τις σημαντικές δράσεις;

«Στις 30 του μήνα διοργανώνουμε, σε συνεργασία με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Νίκο Γραμμένο, έναν φιλανθρωπικό αγώνα υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, με στόχο τη δημιουργία μονάδας στο Ίδρυμα «Ελπίδα». Ο αγώνας θα γίνει με τη συνεργασία και πολλών προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και παλαίμαχων και εν ενεργεία ποδοσφαιριστών αξιοποιώντας και αυτοί τη δυναμική που έχουν έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να ενωθούμε κατά κάποιο τρόπο για αυτόν τον σκοπό. Είναι μια μεγάλη χαρά για τον Φύλακα Άγγελο για τα παιδιά να έχει την υποστήριξη από όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί οι δράσεις του αφορούν όλους μας. Μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα στα παιδιά όπως ο καρκίνος και η λευχαιμία δεν έχουν κοινωνικές τάξεις και είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε, να κατευθύνουμε τη δυναμική που μπορεί να έχει η δημοσιότητα».

Υπάρχει κάτι μελλοντικά που θα ήθελες να πρωταγωνιστήσεις; Που το έχεις ας πούμε ως απωθημένο;

«Δεν έχω απωθημένα. Θέλω αυτό που δημιουργούμε στη Σκιάθο με την οικογένειά μου να αρέσει στον κόσμο. Είμαι ευγνώμων για όσα έχω ζήσει, αλλά κυρίως για την οικογένειά μου και την κόρη μας για μένα είναι η μεγαλύτερη ευλογία».