Πέθανε η «κυρά» Ρηνιώ στα 107: «Ήταν μια σπαθάτη γυναίκα»
Σε ηλικία 107 ετών έφυγε η Ειρήνη Βούη, μια εμβληματική μορφή της Καλύμνου που μεγάλωσε γενιές.
Πλήρης ημερών, έφυγε από τη ζωή χθες, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου. Η Ειρήνη Βούη ή η «κυρά» Ρηνιώ, όπως την ήξεραν όλοι οι συμπατριώτες της. Γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1918 και απέκτησε 6 παιδιά.
Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος της Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, η «κυρά» Ρηνιώ, ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, μητέρα-ηρωίδα, που κατάφερε να στηρίξει τα παιδιά και την οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια, μεταφέροντας η ίδια γάλα και διανέμοντάς το στον «Πάνορμο», τη «Χώρα» και άλλους οικισμούς του νησιού για πάρα πολλά χρόνια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Αλπικό διαζύγιο»: Ο νέος τύπος χωρισμού που γίνεται ολοένα πιο συχνός μεταξύ των ζευγαριών
- Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή του 23χρονου που κατηγορείται για την δολοφονία του Κλεομένη (vid)
- Ελεύθεροι οι 8 οπαδοί του ΠΑΟΚ για τον προπηλακισμό δημοσιογράφων στην Τούμπα: Αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο (vid)