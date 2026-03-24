Αλεξανδρής: «Ο δολοφόνος του Κλεομένη δεν πήγε στο νοσοκομείο, αλλά σε σύνδεσμο του Άρη - Στοιχεία που δείχνουν προετοιμασία»

Για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, παραπέμπουν σε προετοιμασία πριν τη δολοφονία στην Καλαμαριά μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής.

Νέες τοποθετήσεις για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή του Κυριάκου Κυριάκου στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Αλεξανδρής αναφέρθηκε στα ευρήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτουν μέχρι στιγμής από την έρευνα, δίνοντας έμφαση στο είδος του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μαχαίρι με λάμα περίπου 12 εκατοστών, οδοντωτό, το οποίο – σύμφωνα με την εκτίμησή του – παραπέμπει σε «μαχαίρι τύπου δύτη».

Κατά τον ίδιο, το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας, θέση που διατύπωσε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των δεδομένων της υπόθεσης.

Παράλληλα, στάθηκε στη μετέπειτα συμπεριφορά του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι το γεγονός πως δεν απευθύνθηκε σε νοσοκομείο αλλά – όπως είπε – κατευθύνθηκε σε σύνδεσμο οπαδών, είναι στοιχείο που εξετάζεται.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για ζητήματα που αφορούν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα προκύψουν επιπλέον στοιχεία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ενώ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη διαλεύκανση.

Μεταξύ άλλων ανέφερε στη συνέντευξή του

«Ξέρετε, δεν έχει επικοινωνηθεί ότι αυτό το μαχαίρι ο δράστης το πέταξε. Αν δεν ήταν φονικό όπλο, γιατί να το πετάξει; Εάν ήταν αυτοάμυνα, γιατί να τρέξει σε έναν σύνδεσμο;

Εγώ αν με χτυπήσει κάποιος, και φαντάζομαι και εσείς, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω σε ένα νοσοκομείο να μου περιποιηθούν τις πληγές και το δεύτερο να επικοινωνήσω με την αστυνομία και να πω 10 άνθρωποι ή ο άνθρωπος ή ένας άνθρωπος με χτύπησε. Αυτός έκανε κάτι διαφορετικό.

Οργανώθηκε σχέδιο διαφυγής του, για να πάει σε έναν σύνδεσμο, τον γνωστό σύνδεσμο των οπαδών του Άρη, και δεν πήγε ποτέ σε νοσοκομείο.

Και ερωτώ: αυτή η συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δέχθηκε επίθεση ή συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να κρύψει πράγματα;»