Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν για το 2026: Ποια είναι τα όπλα που τροφοδοτούν τη δύναμή του

Στρατηγικό και γεωπολιτικό δόγμα του Ιράν είναι η κατοχύρωση της εξουσίας του. Ποια όπλα τροφοδοτούν τη δύναμή του;

Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα 13 νύχτες ανελέητου σφυροκοπήματος και εκτεταμένων συρράξεων Ιράν - Η.Π.Α και Ισραήλ. Όπως μετέδιδε και το ΕΡΤnews από την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου, η επιχείρηση φαίνεται ότι σχεδιαζόταν επί μήνες με απώτερο σκοπό τον «αποκεφαλισμό» του ιρανικού καθεστώτος.

Μια διαρκώς κλιμακούμενη σύγκρουση, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπέρβαση κάθε προηγούμενης «κόκκινης γραμμής», με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να είναι νεκρός από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα. Το στοιχείο που καθιστά την παρούσα κατάσταση εξαιρετικά πιο επικίνδυνη σε σύγκριση με τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ που ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025, είναι η αμετακίνητη αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Οι δύο σύμμαχοι φαίνονται αποφασισμένοι να μην εγκλωβιστούν σε έναν κύκλο περιορισμένων επιθέσεων, αλλά να επιτύχουν ένα οριστικό αποτέλεσμα. Αυτή η επιθετική στρατηγική συγκρούεται με την επιμονή του ιρανικού καθεστώτος για επιβίωση.

