Ο Όμιλος Τουρνικιώτη με ισχυρή παρουσία στην Climatherm Energy 2026 παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις κλιματισμού και ενεργειακής αποδοτικότητας

Με ιδιαίτερη δυναμική παρουσία συμμετείχε ο Όμιλος Τουρνικιώτη στη διεθνή έκθεση Climatherm Energy 2026, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον τομέα της ενέργειας, της θέρμανσης και του κλιματισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η έκθεση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό εκθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσελκύοντας χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου, μηχανικούς, μελετητές, εγκαταστάτες και επισκέπτες που αναζητούν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή μετάβαση.

Στα εντυπωσιακά περίπτερα του Ομίλου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά προηγμένες λύσεις για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές Ψύξης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Ζεστού Νερού Χρήσης, οι οποίες συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ως επίσημος αντιπρόσωπος κορυφαίων διεθνών οίκων, ο Όμιλος παρουσίασε ολοκληρωμένες τεχνολογικές προτάσεις από τέσσερα σημαντικά brands του κλάδου: Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Midea Building Tech. και TCL.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσαν τα νέα οικιακά κλιματιστικά της Mitsubishi Heavy Industries, τα οποία συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση με σύγχρονο σχεδιασμό και νέες επιλογές χρωμάτων, ενώ ξεχωρίζει η μαύρη εξωτερική μονάδα που αναβαθμίζει αισθητικά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Q-ton, ένα πρωτοποριακό σύστημα αντλίας θερμότητας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης που αξιοποιεί την τεχνολογία CO₂ ως φυσικό ψυκτικό μέσο, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Η καινοτόμος αυτή λύση αποτελεί ιδανική επιλογή για εφαρμογές με αυξημένες ανάγκες σε ζεστό νερό, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία και μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.



Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι προηγμένες λύσεις Applied της Mitsubishi Electric, από την Climaveneta, οι οποίες απευθύνονται σε απαιτητικές επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, αξιοπιστία και προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις ολοκληρωμένες λύσεις της Midea, που περιλαμβάνουν μεγάλη γκάμα αντλιών θερμότητας για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, εξειδικευμένες λύσεις κλιματισμού για Data Centers, καθώς και το νέο σύστημα VRF V9, το οποίο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες για αυξημένη ενεργειακή απόδοση και ευελιξία εγκατάστασης. Στο περίπτερο παρουσιάστηκε επίσης ένα εντυπωσιακό μεγάλης κλίμακας Chiller, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της εταιρείας σε σύνθετα έργα κλιματισμού και ενεργειακών υποδομών.

Στο περίπτερο του Ομίλου ξεχώρισαν επίσης τα νέα συστήματα κλιματισμού της TCL. Εκτός από τα οικιακά κλιματιστικά που ενσωματώνουν βελτιωμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης (AI), δυνατότητα φωνητικών εντολών και έξυπνες λειτουργίες για μεγαλύτερη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσιάστηκαν επίσης η νέα Κασέτα Κυκλικής Κατεύθυνσης, η οποία εξασφαλίζει ιδανική κατανομή αέρα στο χώρο, καθώς και η νέα Κονσόλα δαπέδου, με πρωτοποριακό σχεδιασμό που συνδυάζει υψηλή απόδοση και αισθητική προσαρμοσμένη στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Η συμμετοχή του Ομίλου Τουρνικιώτη στην Climatherm Energy 2026 αποτέλεσε μία ακόμη σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας με επαγγελματίες του κλάδου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παρουσίαση τεχνολογιών που συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σύγχρονων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Με γνώμονα την τεχνολογία, την αξιοπιστία και την ενεργειακή αποδοτικότητα, ο Όμιλος Τουρνικιώτη συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

