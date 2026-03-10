Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ετοιμάζεται να παντρευτεί την επί 11 χρόνια σύντροφό του Ελένη Μαστραγγελή τον ερχόμενο Μάιο.

Την επί 11 χρόνια σύντροφό του Ελένη Μαστραγγελή παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος τον ερχόμενο Μάιο. Σύμφωνα με την Τίνα Μεσσαροπούλου ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Μου στείλανε πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου απλώς μου απάντησε, παρακαλώ…» αποκάλυψε η δημοσιογράφος στο Happy Day.

