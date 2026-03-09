Explainer: Τι είναι το πετρέλαιο Brent και πώς διαφέρει από το αργό

Το αργό πετρέλαιο Brent είναι ένας τύπος αργού πετρελαίου που εξορύσσεται από τη Βόρεια Θάλασσα.

Ιστορικές διαστάσεις λαμβάνει η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με τις αγορές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από το 2020, καθώς συνεχίζεται η ξέφρενη ανοδική πορεία στις διεθνείς αγορές.

To πρωί τα συμβόλαια Brent παράδοσης Απριλίου διαμορφώνονταν στα 114,021 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 22,92% (+21,249 δολάρια), ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση φτάνει το 67,88% και σε ετήσια το 66,71%.

Τι είναι όμως το πετρέλαιο Brent; Πώς διαφέρει το πετρέλαιο Brent από το αργό πετρέλαιο;

