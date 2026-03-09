«Ο ουρανός είναι το όριο»: Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές πετρελαίου θα αυξηθούν λόγω Ιράν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές παραγωγής στις πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες, καθώς τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά. Αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει όριο στην πιθανή αύξηση στις τιμές του πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας άμεσα αντίποινα από την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πόλεμος που μπήκε πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του έχει παρασύρει τις παγκόσμιες δυνάμεις, έχει ανατρέψει τους τομείς ενέργειας και μεταφορών του κόσμου και έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές.

