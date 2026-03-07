«Η Κύπρος κείται μακράν»: Γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε στρατό στην Κύπρο το 1974

Πώς έφτασε η Ελλάδα στο «Η Κύπρος κείται μακράν» και τι μεσολάβησε για να μην στείλει στρατό μετά από την εισβολή των Τούρκων.

Η αποστολή στρατιωτικής δύναμης από τη χώρα μας στην Κύπρο, επανέφερε στο προσκήνιο μία φράση που αν και στην πραγματικότητα δεν ειπώθηκε ποτέ, έχει χαρακτηρίσει μια ολόκληρη περίοδο. Πρόκειται για τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν» που μέσα της περικλείει την ατολμία της ελληνικής κυβέρνησης, τις πρώτες ημέρες από την πτώση της Χούντας, να στείλει ενίσχυση στην Κύπρο μετά από την εκδήλωση της δεύτερης τουρκικής εισβολής, με τον Ατίλλα 2.

Τη συγκεκριμένη έκφραση, προσθέτοντας το στερητικό «δεν» την ακούσαμε τόσο από κυβερνητικά όσο και αντιπολιτευτικά χείλη, θέλοντας άπαντες να δείξουν πως η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου, σε αντίθεση με το 1974 όταν η στρατιωτική και πολτική ηγεσία δεν κατάφερε να ενισχύσει το νησί.

