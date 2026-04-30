Wings for Life World Run 2026: Τρέξε για όσους δεν μπορούν

Η Αθήνα ενώνεται με όλον τον κόσμο για να στηρίξει την έρευνα για τη θεραπεία των παθήσεων του νωτιαίου μυελού.

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, φόρα τα αθλητικά σου και γίνε μέρος της πιο δυνατής παγκόσμιας δρομικής εμπειρίας, το Wings for Life World Run. Ένας αγώνας με πραγματικό νόημα, όπου τρέχουμε για όσους δεν μπορούν. Στην Αττική, το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» γίνεται το σημείο συνάντησης, με μία κυκλική διαδρομή 1,8 χλμ. που θα γεμίσει ενέργεια, παλμό και χαμόγελα.

Το Wings for Life World Run δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι ένα παγκόσμιο κύμα προσφοράς. Χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε ήπειρο τρέχουν ταυτόχρονα, με έναν κοινό στόχο: να στηρίξουν την έρευνα για τη θεραπεία των παθήσεων του νωτιαίου μυελού. 100% των εσόδων από τις συμμετοχές και τις δωρεές πηγαίνουν απευθείας στην έρευνα.

