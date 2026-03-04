Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

Με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, το τέλος του Ιρακινού δικτάτορα ήρθε ξανά στη δημοσιότητα.

Ο Σαντάμ Χουσεΐν κυβέρνησε το Ιράκ με τον τρόμο να περιγράφει τα όσα βίωνε ο λαός της χώρας, για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Έλεγχε τη χώρα της Μέσης Ανατολής μέσα από τον φόβο, τη βία και έναν ασφυκτικό μηχανισμό καταστολής, συντρίβοντας κάθε φωνή που τολμούσε να υψωθεί απέναντί του.

Κι όμως, το 2006, το καθεστώς του κατέρρευσε οριστικά, έπειτα από την αμερικανική εισβολή που άλλαξε τον χάρτη της περιοχής. Τα ξημερώματα της 30ής Δεκεμβρίου 2006, ο άνθρωπος που κάποτε διέταζε στρατιές, στεκόταν κάτω από μια θηλιά, περιμένοντας την πτώση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr